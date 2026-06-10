Güney Afrika'da Katliam, 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bulunan bir yerleşkede, silahlı bir grubun düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı.

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Güney Afrika'da Katliam, 12 Kişi Hayatını Kaybetti
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Johannesburg'un doğusundaki Cleveland bölgesinde yer alan Jumpers isimli resmi olmayan yerleşkede, dün yerel saatle 23.10 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

10'DAN FAZLA SALDIRGAN İKİ NOKTADAN SALDIRDI

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamaya göre, beyaz renkli bir araçla bölgedeki bir benzin istasyonunun yakınına bırakılan 10'dan fazla ağır silahlı şüpheli, yerleşkeye iki farklı erişim noktasından girdi. Şüpheliler, alan boyunca ilerleyerek birden fazla noktada bölge sakinlerine ateş açtıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

12 ÖLÜ 9 YARALI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 8 erkek ve 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir erkeğin de yaşamını yitirmesiyle can kaybı 12'ye yükseldi. Silahla yaralanan 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, yetkililer olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, saldırının nedeninin şu an için bilinmediğini ve bu durumun devam eden soruşturmanın bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

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