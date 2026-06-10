Epstein'in 18 Yıllık Sır Küpü Konuştu: 'O Usta Bir Manipülatördü, Suçlarından Haberim Yoktu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de 2019 yılında hapishane hücresinde gizemli bir şekilde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasında, skandalın perde arkasını aydınlatabilecek en kritik isimlerden biri konuştu. Epstein’in uzun yıllar boyunca sağ kolu ve özel asistanı olarak görev yapan Lesley Groff, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesinin yürüttüğü özel soruşturma kapsamında çarpıcı itiraflarda bulundu.

'İLİŞKİMİZ TAMAMEN PROFESYONELDİ'

Yaklaşık 18 yıl boyunca Epstein’in takvimini ve iş trafiğini yöneten Groff, verdiği ifadede eski patronunu "usta bir manipülatör" olarak tanımladı. Epstein ile olan ilişkisinin sadece profesyonel bir sınırda kaldığını savunan eski asistan, kendisini doğrudan ilgilendirmediği için Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’in yürüttüğü gizli operasyonların ve yasa dışı işlerin detaylarını asla bilmediğini iddia etti.

MASAJ SEANSLARINI VE SEYAHATLERİ O ORGANİZE ETMİŞ

Görevi kapsamında Epstein’in dünyaca ünlü siyasetçiler, bilim insanları ve ünlülerle yaptığı üst düzey görüşmeleri bizzat planladığını kabul eden Groff, skandalın merkezindeki bazı detayları da paylaştı.

Epstein’in New York’ta bulunduğu dönemlerdeki günlük "masaj seanslarını" organize ettiğini ve milyarderle bağlantılı olan kadınların tüm gizli seyahat planlamalarını kendisinin yürüttüğünü aktaran Groff, buna rağmen iddia edilen cinsel istismar olaylarına hiçbir zaman canlı gözle tanık olmadığını ileri sürdü.

SAVCILAR VE MAĞDURLAR AKSİNİ SÖYLÜYOR

Eski asistanın "hiçbir şeyden haberim yoktu" savunmasına karşın, ABD federal savcıları tamamen farklı bir tablonun üzerinde duruyor. Davadaki çok sayıda mağdurun ifadelerini kaynak gösteren savcılık makamı, cinsel istismarların yaşandığı masaj seanslarının planlama ve lojistik sürecinin tamamen Groff’un kontrolünde olduğunu ve asistanın yaşanan tüm bu suç organizasyonundan haberdar olduğunu iddia ediyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA