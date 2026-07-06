İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir

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CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasının ardından siyasi kulislerde yeni transfer iddiaları gündeme geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında önemli kulis bilgileri aktardı.

Sinan Burhan, "İstanbul belediyelerinden AK Parti’ye geçme olasılığı olanlar var. Ben ismini vermeyeyim ama temmuz ayı bitmeden 2 belediye başkanı AK Parti’ye geçebilir. 2 ilçe belediye başkanı geçebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi