İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir

İstanbul’da görev yapan 2 belediye başkanının AK Parti’ye geçebileceği iddia edildi.

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İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
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CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasının ardından siyasi kulislerde yeni transfer iddiaları gündeme geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında önemli kulis bilgileri aktardı.

Sinan Burhan, "İstanbul belediyelerinden AK Parti’ye geçme olasılığı olanlar var. Ben ismini vermeyeyim ama temmuz ayı bitmeden 2 belediye başkanı AK Parti’ye geçebilir. 2 ilçe belediye başkanı geçebilir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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