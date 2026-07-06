Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Genel Başkan olarak atanması ardından yeni parti tartışmaları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU ARASINDA 'YENİ PARTİ' AYRILIĞI

Kulislere yansıyan iddialara göre Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekipleri arasında kurulması ihtimal yeni parti hakkında görüş ayrılıkları ve tartışmaların yaşandığı belirtiliyor. Özel ve ekibi CHP içerisinde kalarak yasal tüm yollar tükenene kadar mücadele etme eğiliminde bulunurken, İmamoğlu ve ekibinin ise yeni partinin bir an evvel kurulması yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü.

CHP'DE MİLLETVEKİLİ HESABI

Sözcü'nün haberine göre; Özel’e yakın isimler 73 ile 87 arasında milletvekilinin yeni partiye geçerken kendileriyle birlikte hareket edeceği tahmininde bulunuyor. Genel Merkez kanadında ise 45 ile 67 arasında milletvekilinin ayrılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ANA MUHALEFET KİM OLACAK?

73 milletvekilinin CHP'den istifa ederek kurulması beklenen yeni partiye katılması halinde ana muhalefet partisi sıfatı da CHP'den yeni partiye geçmiş olacak. Ancak yeni partinin handikapları da bulunuyor. Kurulacak olası partinin daha önce seçime girmemesi nedeniyle Hazine yardımından yararlanması da mümkün olmayacak.

YENİ PARTİ İHTİMALİNDE KRİTİK EŞİK 20 TEMMUZ

Özgür Özel ve ekibinin, kendilerine eşik olarak 20 Temmuz tarihini belirlediği ve bu vakte kadar olağanüstü kurultay yapılmasına yönelik olarak bir adım atılmaması halinde CHP ile yollarının ayrılmasının ihtimal dahilinde olduğu ifade ediliyor.

'VATANDAŞIN GERÇEK GÜNDEMİ KONUŞULAMIYOR, GEÇ KALINMAMALI'

Cumhuriyet'in haberine göre; yeni partinin temmuz sonu ilan edilebileceğiyle ilgili iddiaları anımsatan milletvekilleri “Temmuz sonrasına kalınmamalı. Sokağa çıktığımızda gündem de bir şekilde butlana geliyor. ‘Kimi destekliyorsun? Ne olacak partinin hali? Yeni partiyi ne zaman kuracaksınız?’ gibi sorular çok. Bu halde vatandaşın gerçek gündemi konuşulamıyor. Siyaset yapılamıyor. O nedenle geç kalınmamalı” görüşünü paylaşıyor.

'DAHA ÖNCE DE YAPILDI VE BAŞARISIZ OLDU'

Bazı vekiller de butlan yönetimini desteklemese bile “yeni parti” tartışmalarının yanlış olduğunu dile getiriyor. “Esas olan CHP’dir” diyen milletvekilleri “Yeni bir parti kurmak AKP’nin işine gelir. Bu denemeler daha önce de yapıldı ve başarısız oldu. Yeni parti, popülizme kanıp hareket etmek olur. Partide kalıp mücadele etmek, eleştirileri söylemek lazım” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Sözcü-Cumhuriyet