Teşekkürler Sayın Bakan Akın Gürlek

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Daha önce bu sütunlarda "Vize Mafyası Milli Güvenlik Tehdidi" başlıklı bir yazı kaleme almıştım. O yazıda fiziki vize kuyruklarının nasıl bir "dijital karaborsaya" dönüştüğünü, arkasına yazılım gücünü alan çetelerin botlarla randevuları milisaniyeler içinde kilitlediğini ve vatandaşın öz hakkını vatandaşa binlerce Euroya satarak milyarlar devirdiğini anlatmıştım.



Daha da önemlisi; meselenin sadece bir soygun değil, pasaport bilgilerimizden banka hesaplarımıza, tapularımızdan aile nüfus kayıtlarımıza kadar en mahrem verilerimizin denetimsiz sunucularda gezindiği devasa bir "milli güvenlik sorunu" olduğunun altını çizmiş ve "Bu soygun düzeninin fişi derhal çekilmelidir!" diye haykırmıştım.



İşte o haykırış, devlet mekanizmasında en üst düzeyde karşılığını buldu.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in yaptığı son açıklama, gazetecilik mesleği adına büyük bir gurur, vatandaş adına ise derin bir nefes oldu. Sayın Bakan; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun ortak operasyonuyla vize mafyasına ağır bir darbe indirildiğini duyurdu.



Bizim yazımızda "milli güvenlik tehdidi ve dijital feodalizm" olarak tanımladığımız vize karaborsasının adli tablosu ve bilançosu meğer tahminlerimizden de korkunçmuş:

Soruşturmada tam da vurguladığımız gibi, vize danışmanlığı adı altındaki yapıların konsolosluk ve resmi aracı kurumların sistemlerine "bot" yazılımlarla sızarak randevuları toplu halde kapattığı ve vatandaşın erişimini fiilen imkânsız kıldığı resmen belgelendi.



Vergi Denetim Kurulu'nun incelemelerine göre, Ocak 2024 – Temmuz 2026 döneminde bu yapılara ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan dudak uçuklatıcı bir para trafiği saptandı. 41 binden fazla vatandaşımızdan tam 918 milyon TL haksız kazanç sağlandığı, bu paraların kripto varlıklara, kıymetli madenlere ve şahıs hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.



Yazımda özellikle dikkat çektiğim "kişisel verilerin tehlikede olması" hususu adli raporlara girdi. Vatandaşlara ait ultra hassas verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde somut bulgulara ulaşıldı.



İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Geçmişte yazımın sonunu "Bu dijital feodalizme göz yummak, kendi insanımızı bile bile bu sömürü çarkının dişlileri arasına atmaktır" diyerek bağlamıştım. Bugün görüyoruz ki devleti yöneten irade, vatandaşını bu çarkın dişlileri arasında bırakmamaya kararlı.



Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana sahada karşılığı olan, bürokratik hantallığı kıran ve doğrudan vatandaşın günlük yaşamına dokunan kararlı adımlarıyla dikkat çekiyor. Vize mafyasına karşı yürütülen bu titiz ve kapsamlı operasyon, adaletin sadece mahkeme salonlarındaki duruşmalardan ibaret olmadığını; vatandaşın bilgisayar ekranı başındaki hakkını, cebindeki parasını ve dijital mahremiyetini de korumak anlamına geldiğini gösterdi.



Toplumun vicdanını kanatan, insanımızın seyahat hürriyetini rehin alan ve çaresizliğini sömüren bu yapıların üzerine bu denli kararlılıkla, cesaretle ve devlet aklıyla giden başta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek olmak üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Jandarma teşkilatımıza ve Maliye Bakanlığımızın denetim ekiplerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.



Biz yazdık, uyardık; devletimiz gereğini yaptı. Vatandaşın emeğini, cebini ve verilerini sömüren hiçbir odak adaletin pençesinden kaçamayacak. Dijital karaborsanın fişi çekilmiştir; darısı bu milletin sırtından kene gibi beslenmeye çalışan tüm kayıt dışı şebekelerin başına!