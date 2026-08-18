Tiroid mi, Kas Kaybı mı? Menopozdaki Kilo Artışının Perde Arkası

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Araştırma ne diyor?

The Obstetrician & Gynaecologist (TOG) dergisinde yayımlanan güncel bir klinik derleme östrojen hormonunun yalnızca üreme sistemiyle sınırlı kalmadığını; kas ve damar dokusunun sağlığında da kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Derlemeye göre östrojen düzeyi düştükçe kadınlar yılda ortalama %0,6 oranında kas kütlesi kaybediyor. Yıllar içinde biriken bu kayıp, vücudun görünümünü değiştirmekle kalmıyor; metabolizmanın işleyişini de doğrudan etkiliyor.

Kas, sadece hareket organı değil

Kasları çoğu insan yalnızca hareket etmeyi sağlayan bir doku olarak düşünür. Ancak kas dokusu aynı zamanda vücudun en büyük metabolik organlarından biridir: Kandaki şekeri ve yağı adeta bir sünger gibi emerek kullanır.

Kas kütlesi azaldığında, kandaki glikozun gidebileceği yer daralır. Bunun sonucunda:

İnsülin direnci gelişir,

Viseral (iç organ çevresindeki) yağlanma artar,

Damarların esnekliği azalır,

Tansiyon yükselme eğilimine girer.

Yani menopoz döneminde görülen kilo artışı, bel çevresindeki yağlanma ve tansiyon yükselişi; çoğu zaman birbirinden bağımsız sorunlar değil, kas kaybının tetiklediği zincirleme bir metabolik sürecin parçalarıdır.

Peki ne yapılabilir?

Uzmanlar, bu süreci tamamen durdurmak mümkün olmasa da yavaşlatmanın ve etkilerini sınırlamanın mümkün olduğunu belirtiyor. Öne çıkan üç öneri şöyle:

Yürüyüş tek başına yeterli değil: Günlük 10 bin adım kalp sağlığı için değerlidir, ancak kas kaybını durdurmaya yetmez. Kas liflerini uyarmak ve damar esnekliğini korumak için haftada en az 2-3 gün ağırlık çalışması veya direnç egzersizi yapılması öneriliyor. Protein alımını artırmak gerekiyor: Menopoz sonrası vücutta "anabolik direnç" adı verilen bir durum ortaya çıkar; bu da kasların proteini eskisi kadar verimli kullanamadığı anlamına gelir. Bu nedenle genç yaşlardaki protein miktarı artık yetersiz kalabilir. Uzmanlar, ideal vücut ağırlığının kilogramı başına günde 1,2-1,6 gram kaliteli protein alınmasını ve bunun öğünlere dengeli şekilde dağıtılmasını öneriyor. Kas korumak, kalbi korumaktır: Araştırmanın ortaya koyduğu temel mesaj net: Kas kütlesini korumak, damar sağlığını korumanın; damar sağlığını korumak da kalp sağlığını ve uzun vadeli yaşam kalitesini korumanın önemli bir parçasıdır.

Sonuç

Menopoz döneminde yaşanan kilo alımı, tansiyon yüksekliği ve insülin direnci sıklıkla hormonal dalgalanmalara bağlanır. Ancak güncel bilimsel veriler, bu tablonun arka planında kas kaybının da önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Düzenli direnç egzersizi ve yeterli protein alımı, bu dönemde hem kas kütlesini korumak hem de kardiyovasküler riskleri azaltmak açısından öne çıkan iki temel adımdır.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: @dr.bayramyildiz

Web: www.bayramyildiz.net