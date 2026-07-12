Ahbap Soruşturmasında Dikkat Çeken Para Trafiğinde Çıkan İsim SEYHAN AVŞAR’a Konuştu

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Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’nin avukatı Ece Güner’in banka hesapları da incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde Güner’in, söz konusu üç çalışanın hesaplarına milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Güner, CHP eski Milletvekili Erdoğan Toprak’ın eski eşiydi.

Mali inceleme raporuna göre Ece Güner’in hesaplarından;

• Emrah Gödeliner’in hesaplarına 8 ayrı işlemle toplam 47 milyon 904 bin 876 lira 6 kuruş,

• Zafer Yay’ın hesaplarına 3 ayrı işlemle toplam 21 milyon 20 bin lira,

• Yeliz Kaya’nın hesabına ise tek işlemde 4 milyon 633 bin 10 lira gönderildiği tespit edildi.

Öte yandan para trafiğinin tek yönlü olmadığı da belirlendi. İncelemelere göre;

• Emrah Gödeliner’in hesaplarından Ece Güner’in hesaplarına 13 ayrı işlemle toplam 63 milyon 980 bin 950 lira,

• Yeliz Kaya’nın hesaplarından ise 2 ayrı işlemle toplam 10 milyon 800 bin lira transfer gerçekleştirildiği saptandı.

'SIKIŞIĞIM DİYEREK BENDEN PARA İSTEDİ'

İddiaların odağındaki Ece Güner’i telefonla aradım. Güner, Ahbap Derneği’nin avukatlığını yapmadığını belirterek, “Bir ara Haluk sıkışığım diyerek benden para istedi. Bağış yaptım. Sonra geri verdi” dedi.

“Bağış yapılan para geri alınmaz. Neden geri aldınız?” Soruma ise, “O miktar çok yüksekti. Geri aldım. Ama defalarca kez para yatırdım, hepimiz kandırıldık” dedi.

“Ne kadar yatırdınız?” şeklindeki sorumu ise “Çok yüksek miktar” diyerek yanıt vermedi.