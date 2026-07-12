Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü

Trabzon-Sabiha Gökçen seferini yapmaya hazırlanan AJet uçağı, bir yolcunun sigara içmeye çalışması üzerine park pozisyonuna geri döndü. Polis ekipleri tarafından uçaktan indirilen yolcu hakkında işlem başlatıldı.

Son Güncelleme:
Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, AJet'in Trabzon-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştirecek VF-5398 sefer sayılı uçağında bulunan bir yolcu, uçak pist başına ilerlediği sırada sigara içmeye çalıştı. Diğer yolcuların durumu kabin ekibine bildirmesi üzerine görevliler yolcuyu uyardı ve olay kaptan pilota aktarıldı.

Bunun üzerine pilot, kalkış için pist başına ilerleyen uçağı park pozisyonuna geri döndürme kararı aldı. Geri dönen uçaktaki yolcu, polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere havalandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trabzon Uçak
Son Güncelleme:
Balıkesir'deki 3 Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı Balıkesir'deki 3 Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
'15 Temmuz' Soruşturması: CHP'li Özcan ve Gencay Serbest Bırakıldı CHP'li Özcan ve Gencay Serbest Bırakıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi, Uçak Geri Döndü
Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 4 bin 333'e Çıktı Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 4 bin 333'e Çıktı
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada