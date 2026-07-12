Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü

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Edinilen bilgiye göre, AJet'in Trabzon-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştirecek VF-5398 sefer sayılı uçağında bulunan bir yolcu, uçak pist başına ilerlediği sırada sigara içmeye çalıştı. Diğer yolcuların durumu kabin ekibine bildirmesi üzerine görevliler yolcuyu uyardı ve olay kaptan pilota aktarıldı.

Bunun üzerine pilot, kalkış için pist başına ilerleyen uçağı park pozisyonuna geri döndürme kararı aldı. Geri dönen uçaktaki yolcu, polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere havalandı.

Kaynak: DHA