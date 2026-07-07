Güneş Kremi Seçerken Düştüğümüz Büyük Tuzak: 50 SPF mi, 100 SPF mi?

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İşte koruma faktörü (SPF) hakkında ezber bozan gerçekler:

SPF Nedir? Sadece Tek Bir Işına Karşı Korur!

SPF (Sun Protection Factor), yani Güneş Koruma Faktörü, kreminizin sizi sadece UVB ışınlarına karşı ne kadar süre koruyacağını gösteren bir matematiksel ölçüdür.

UVB ışınları: Cildin üst tabakasını yakar, güneş yanıklarına neden olur ve cilt kanserinin birincil sebebidir.

Cildin üst tabakasını yakar, güneş yanıklarına neden olur ve cilt kanserinin birincil sebebidir. UVA ışınları: Cildin alt tabakalarına sızar, DNA hasarına, kırışıklıklara, lekelere ve erken yaşlanmaya neden olur.

Kritik Nokta: Bir kremin SPF değerinin yüksek olması, sizi yaşlanma ve derin hücre hasarı yapan UVA ışınlarından koruduğu anlamına gelmez. Bu yüzden kreminizin üzerinde mutlaka "Geniş Spektrumlu" (Broad Spectrum) veya UVA logosu (yuvarlak içinde UVA) ibaresini aramalısınız.

50 SPF ile 100 SPF Arasındaki Büyük Yanılgı

Çoğumuz, SPF sayısı arttıkça korumanın da aynı oranda katlandığını düşünürüz. Ancak matematik bize çok farklı bir şey söylüyor:

SPF 15: UVB ışınlarının yaklaşık %93'ünü engeller.

UVB ışınlarının yaklaşık engeller. SPF 30: UVB ışınlarının yaklaşık %97'sini engeller.

UVB ışınlarının yaklaşık engeller. SPF 50: UVB ışınlarının yaklaşık %98'ini engeller.

UVB ışınlarının yaklaşık engeller. SPF 100: UVB ışınlarının yaklaşık %99'unu engeller.

Gördüğünüz gibi, SPF 50 ile SPF 100 arasında koruma performansı açısından sadece %1'lik bir fark vardır.

Ancak tüketiciler "100" sayısını görünce kendilerini tamamen zırhla kaplanmış gibi hissederler. Bu "sahte güven duygusu" yüzünden insanlar güneşte saatlerce kalır, kremi yenilemeyi ihmal eder ve günün sonunda daha çok güneş hasarına maruz kalırlar. Bu nedenle EWG ve FDA gibi otoriteler, markaların 50+ üzerinde yanıltıcı pazarlama iddiaları yapmasına sıcak bakmıyor.

Laboratuvar ile Gerçek Hayat Bir Değil

Amerika Çevre Çalışma Grubu (EWG), bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, acı bir gerçeği daha ortaya koyuyor: Kremlerin laboratuvar ortamındaki SPF testleri, gerçek hayatta her zaman tutmuyor. İncelenen birçok üründe, etiket üzerindeki SPF değerlerinin aslında şişirilmiş olduğu, kremlerin vadedilen korumanın çok daha azını sağladığı tespit edildi.

Bunun en büyük sebebi, bizim gerçek hayatta kremi laboratuvardaki gibi kalın bir tabaka halinde sürmememiz, terlememiz veya havluyla silinmemizdir.

Mineral mi, Kimyasal mı?

Mineral Güneş Kremleri (Tavsiye Edilen): Çinko oksit ve titanyum dioksit içerir. Cilde emilmeden yüzeyde kalır ve ışınları fiziksel olarak yansıtır. EWG'nin önerdiği ürünlerin büyük çoğunluğu bu kategoridedir.

Çinko oksit ve titanyum dioksit içerir. Cilde emilmeden yüzeyde kalır ve ışınları fiziksel olarak yansıtır. EWG'nin önerdiği ürünlerin büyük çoğunluğu bu kategoridedir. Kimyasal Güneş Kremleri: Cilt tarafından emilir. Homosalat ve oksibenzon gibi bazı kimyasalların kana karıştığı ve vücutta günlerce kaldığı; hormon bozukluklarına ve deniz yaşamına (mercan ölümleri) zarar verdiği kanıtlanmıştır.

Cilt tarafından emilir. ve gibi bazı kimyasalların kana karıştığı ve vücutta günlerce kaldığı; hormon bozukluklarına ve deniz yaşamına (mercan ölümleri) zarar verdiği kanıtlanmıştır. Yeni Umut (Bemotrizinol / BEMT): FDA, 20 yıl sonra ilk kez cilt tarafından kolay emilmeyen ve en sağlam güvenlik verilerine sahip yeni bir kimyasal filtre olan bemotrizinolü (BEMT) onayladı.

Özetle: Ne Yapmalıyız?

Faktör Takıntısını Bırakın: Günlük kullanım ve plaj için en az 30, ideal olarak 50 SPF bir krem fazlasıyla yeterlidir. 100 SPF olan daha pahalı ürünlere fazladan para dökmenize gerek yoktur.

Günlük kullanım ve plaj için bir krem fazlasıyla yeterlidir. 100 SPF olan daha pahalı ürünlere fazladan para dökmenize gerek yoktur. Çift Yönlü Koruma Arayın: Sadece SPF sayısına değil, kutunun üzerinde "Geniş Spektrumlu" (UVA + UVB) yazdığına emin olun.

Sadece SPF sayısına değil, kutunun üzerinde yazdığına emin olun. Sihirli Rakam "2 Saat": İster 30 SPF sürün ister 100 SPF, o krem terle, suyla ve rüzgarla cildinizden uçup gider. Güneş altındaysanız, faktörüne bakılmaksızın kreminizi her iki saatte bir yenilemek zorundasınız.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: @dr.bayramyildiz