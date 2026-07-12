ABD'li Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti

71 yaşındaki ABD Senatörü Lindsey Graham’ın ofisi, Graham’ın 'ani bir rahatsızlık' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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ABD'li Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti
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ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Graham'ın ofisi, ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yayımladı.

'ANİ GELİŞEN RAHATSIZLIK'

Açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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