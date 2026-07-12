Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar

Son dönemde adı Kızılcık Şerbeti dizisiyle anılan ünlü oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile yurt dışında bir şirket kurduklarını ve Hollanda'ya taşınacaklarını açıkladı. Kaya, "Yarı yarıya bir hayat olacak orada da bir şirketimiz var artık" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt dışına taşınan ünlü isimler kervanına yeni iki isim daha dahil oluyor. 'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye', 'Maral', 'Genco' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi birçok projede rol alan Hazal Kaya yaptığı açıklamalarla eşi Ali Atay ve çocukları ile yurt dışına taşınacaklarını belirtti.

'YARI YARIYA BİR HAYAT OLACAK'

Amsterdam'a yerleşeceklerini açıklayan Hazal Kaya "Yarı yarıya bir hayat olacak orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk" dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ İDDİALARINA NET YANIT

Hazal Kaya ayrıca Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacağına dair iddialara da yanıt verdi. Kaya "Yok öyle bir şey nereden çıkıyor anlamıyorum her yıl 2-3 kere konuşuluyor" sözleriyle söz konusu iddiayı kesin bir dille reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hazal Kaya Ali Atay Hollanda
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
500 Bin Liralık Tazminat Talep Etmişti: Elçin Sangu-Birsen Altuntaş Davasında Karar Çıktı Elçin Sangu-Birsen Altuntaş Davasında Karar Çıktı
A.B.İ. Dizisinde Peş Peşe Vedalar! Hikaye ve Başrol Tamamen Değişiyor A.B.İ. Dizisinde Hikaye ve Başrol Değişiyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi, Uçak Geri Döndü
Jandarmadan Fotokapan Operasyonu: Yüzlerce Kişi Yakalandı Yüzlerce Kişi Yakalandı
ABD'li Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti Senatör Hayatını Kaybetti
Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar
Orta Doğu'da Resti Bu Kez İran Çekti: Anlaşmalar Dönemi Sona Erdi 'Anlaşmalar Dönemi Sona Erdi'