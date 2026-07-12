Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar

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Yurt dışına taşınan ünlü isimler kervanına yeni iki isim daha dahil oluyor. 'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye', 'Maral', 'Genco' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi birçok projede rol alan Hazal Kaya yaptığı açıklamalarla eşi Ali Atay ve çocukları ile yurt dışına taşınacaklarını belirtti.

'YARI YARIYA BİR HAYAT OLACAK'

Amsterdam'a yerleşeceklerini açıklayan Hazal Kaya "Yarı yarıya bir hayat olacak orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk" dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ İDDİALARINA NET YANIT

Hazal Kaya ayrıca Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacağına dair iddialara da yanıt verdi. Kaya "Yok öyle bir şey nereden çıkıyor anlamıyorum her yıl 2-3 kere konuşuluyor" sözleriyle söz konusu iddiayı kesin bir dille reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi