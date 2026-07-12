Jandarmadan Fotokapan Operasyonu: Yüzlerce Kişi Yakalandı

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Jandarma ekipleri tarafından ülke genelinde yerleştirilen fotokapanlara çok sayıda suç ve suçlu takıldı.

İKİ BİNE YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kameralar tarafından kaydedilen görüntüler sonrasında ülke genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 1847 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler ekipler tarafından yapılan çalışmalarla gözaltına alındı.

Kaynak: DHA