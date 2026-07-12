Jandarmadan Fotokapan Operasyonu: Yüzlerce Kişi Yakalandı
Suç ve suçlularla mücadelede jandarma tarafından kullanılan fotokapanlarla, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar neticesinde 1.847 şüpheli tespit edilerek yakalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Jandarma ekipleri tarafından ülke genelinde yerleştirilen fotokapanlara çok sayıda suç ve suçlu takıldı.
İKİ BİNE YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kameralar tarafından kaydedilen görüntüler sonrasında ülke genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 1847 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler ekipler tarafından yapılan çalışmalarla gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: