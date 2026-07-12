Orta Doğu'da Resti Bu Kez İran Çekti: Anlaşmalar Dönemi Sona Erdi

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ABD ve İran arasında İsviçre'de varılan mutabakat sonrası yaşanan barış beklentisi son gelişmelerle birlikte ciddi sekteye uğradı. ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da yaptığı açıklamalarda mutabakatın çöktüğü ve yeniden saldırı döneminin başladığı sinyalleri güç kazanırken, dün geceden bu yana ABD ve İran arasında bir kez daha silahlar konuştu.

'ANLAŞMALAR DÖNEMİ SONA ERDİ'

Son olarak konuşan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İran arasında barış rüzgarları estiren mutabakat için yaptığı açıklamada, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" değerlendirmesini yaptı.

Kalibaf ayrıca ABD’ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." uyarısında bulundu​​​​​​​.

İRAN, ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNİ HEDEF ALDI

ABD'nin İran'a yönelik son saldırısının ardından İran, bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Katar Savunma Bakanlığı da ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu. Bakanlık, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü belirtildi.

'140 ASKERİ HEDEF VURULDU'

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "ABD kuvvetleri; karadan ve denizden havalanan savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve deniz unsurları tarafından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla yaklaşık 140 İran askeri hedefini vurdu" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran’a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle İran’ın bu hafta üçüncü kez hedef alındığı hatırlatılarak, "ABD kuvvetleri; karadan ve denizden havalanan savaş uçakları, İHA’lar ve deniz unsurları tarafından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla yaklaşık 140 İran askeri hedefini vurdu. Hedefler arasında İran'a ait füze ve İHA sahaları, denizcilik kabiliyetleri, mühimmat depolama tesisleri, iletişim ağları ve kıyı gözetleme noktaları yer aldı" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ SALDIRIDA 300'DEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

CENTCOM’un bu hafta gerçekleştirilen üç saldırı dalgasıyla İran’a ait toplam 300’den fazla hedefi vurduğu belirtilen açıklamada, bu operasyonların Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin güvenliğini sağlama amacı taşıdığı vurgulandı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sürdürdüğü aktarılarak, "Mayıs ayının başından bu yana ABD kuvvetleri, 800'den fazla ticari geminin ve 400 milyon varil ham petrolün Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişine yardımcı oldu" denildi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ‘yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını’ bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin ‘yetkisiz rotalarda’ seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı ileri sürüldü. Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu vurgulanarak, bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve ‘yetkisiz rotalarda’ ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı aktarılan gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu kaydedilerek, “Bu olay sonucunda ve yasa dışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak” ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği bildirilen açıklamada, “Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır” denildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA