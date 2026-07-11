500 Bin Liralık Tazminat Talep Etmişti: Elçin Sangu-Birsen Altuntaş Davasında Karar Çıktı

Oyuncu Elçin Sangu'nun gazeteci Birsen Altuntaş'a açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Sangu'nun tazminat talebini reddetti.

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500 Bin Liralık Tazminat Talep Etmişti: Elçin Sangu-Birsen Altuntaş Davasında Karar Çıktı
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Oyuncu Elçin Sangu'nun gazeteci Birsen Altuntaş'a açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Sangu, menajeri Başay Okay ile yaşadığı alacak verecek anlaşmazlığına ilişkin yapılan haberler nedeniyle gazeteci Birsen Altuntaş hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

500 Bin Liralık Tazminat Talep Etmişti: Elçin Sangu-Birsen Altuntaş Davasında Karar Çıktı - Resim : 1
Elçin Sangu

Altuntaş'ın aktardığına göre süreç kapsamında yapılan 3 ayrı suç duyurusundan ikisi takipsizlikle sonuçlanırken, manevi tazminat davası İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Elçin Sangu'nun Birsen Altuntaş'tan talep ettiği 500 bin TL'lik manevi tazminat istemini reddetti. Kararın istinaf yolu açık olmak üzere verildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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