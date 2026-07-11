A.B.İ. Dizisinde Peş Peşe Vedalar! Hikaye ve Başrol Tamamen Değişiyor

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinin yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Sezon finalinin ardından kamera arkasında önemli değişikliklerin yaşandığı yapımda, yeni yayın döneminde hikâyenin yenileneceği ve oyuncu kadrosunda peş peşe ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi.

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A.B.İ. Dizisinde Peş Peşe Vedalar! Hikaye ve Başrol Tamamen Değişiyor
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Sezon finalinden bir bölüm önce dizinin kadın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun projeye veda etmesi büyük yankı uyandırmıştı. Saraçoğlu’nun ayrılığının ardından dizinin yeni kadın başrolünün kim olacağı merak konusu olurken, yapım ekibinde de dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

YENİ SENARİST BELLİ OLDU

Dizinin senaristi Eylem Canpolat, sezon finalinin yayımlandığı akşam yaptığı açıklamayla ekibe veda etti. Kulislerden gelen bilgilere göre A.B.İ.’nin yeni sezondaki senaryosunu Ertan Kurtulan kaleme alacak. Yeni yayın döneminde hikâyenin daha fazla aksiyon içereceği ve dizinin anlatım yapısında önemli değişikliklere gidileceği öne sürüldü.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DA DEĞİŞİKLİK

Yeni sezon öncesi değişim yalnızca senaryo ekibiyle sınırlı kalmayacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yönetmeni Cem Karcı da projeden ayrılacak. Yeni sezonda yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise henüz açıklanmadı.

YENİ KADIN BAŞROL MERAK KONUSU

Sezon finalinde yalnızca ayakları gösterilen gizemli kadın karakterin kim tarafından canlandırılacağı şimdiden merak uyandırdı. Afra Saraçoğlu’nun yerine Sinem Kobal’ın kadroya katılacağı iddiaları gündeme gelirken, yapım ekibinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DİZİDE ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

A.B.İ.’nin yeni sezonunda hikâyede zaman atlamasına gidileceği öğrenildi. Bu değişiklik nedeniyle bazı karakterlerin hikâyeleri sona erecek ve oyuncu kadrosunda yeni ayrılıklar yaşanacak. Dizinin yenilenen hikâyesinde aksiyonun ön plana çıkacağı, yeni karakterlerin de kadroya dahil olacağı belirtiliyor.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANACAK

Yeni sezon öncesinde diziden ayrılacağı öğrenilen isimler de belli olmaya başladı. Doğan Hancıoğlu’nun (Kenan İmirzalıoğlu) halası Lamia karakterine hayat veren Tülay Bursa, Çağla’nın (Afra Saraçoğlu) ablası Mahinur’u canlandıran Esra Şengünalp ve Hancıoğlu ailesinin avukatı Yılmaz rolüyle izleyici karşısına çıkan Serkay Tütüncü’nün yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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