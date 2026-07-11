CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim

CHP'de mutlak butlan kararının ardından cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları hız kazanırken, kulislerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in adı öne çıktı. İddiaya göre bazı CHP'li belediye başkanları, "Mansur Yavaş yüzde 60 oy aldıysa Vahap Seçer de alır" görüşüyle Seçer'in adaylığını destekledi.

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CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
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Mutlak butlan kararının ardından CHP kulislerinde yaşanan hareketlilik sürerken, partinin olası Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yeni iddialar da gündeme gelmeye başladı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, bazı CHP'li belediye başkanlarının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde görüş bildirdiğini öne sürdü.

'MANSUR YAVAŞ ALDIYSA...'

Burhan'ın aktardığı kulis bilgisine göre, CHP'li belediye başkanları arasında bu konuda istişareler yapılıyor. Bazı isimlerin, Vahap Seçer'in partide kalarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

Sinan Burhan, bazı belediye başkanlarının "Mansur Yavaş yüzde 60 oy alabildiyse, Vahap Seçer de alabilir" değerlendirmesinde bulunduğunu ileri sürdü. Burhan ayrıca, parti içerisinde Vahap Seçer'e yönelik "CHP'de kal ve partinin Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrılarının yapıldığını iddia etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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