Ege Kökenli'nin Kızına Verdiği İsim Tartışma Yarattı: Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü

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2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren Ege Kökenli, 2025 yılının mayıs ayında henüz 5,5 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti. Yaşadığı zor günlerin ardından yeniden hamile kalan oyuncu, geçtiğimiz mart ayında kızını kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızına “Tal” adını veren Kökenli, daha önce yaptığı açıklamada bu ismin kendisi için özel ve derin bir anlam taşıdığını dile getirmişti. Ünlü oyuncu, “Tal” kelimesinin “çiğ” anlamının yanı sıra “derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk” anlamına geldiğini ifade etmişti.

'BU NİYETLE UYANDIM'

Kızının ismine nasıl karar verdiğini anlatan Ege Kökenli, bir sabah bebeğine “Tal” adını verme düşüncesiyle uyandığını söylemişti. Bu fikrin nereden geldiğini bilmediğini belirten oyuncu, ismi içinden gelen bir hisle seçtiğini dile getirmişti.

'BU BENİM ÇOCUĞUM'

Sosyal medyada kızının ismiyle ilgili yapılan eleştiriler üzerine açıklama yapan Kökenli, bazı yorumlara tepki gösterdi. İsim tercihinin dikkat çekme ya da marjinal görünme amacı taşımadığını vurgulayan oyuncu, “Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, ‘Aman en marjinal bunlar’ diyorsunuz. Marjinallikle alakası yok. Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum” ifadelerini kullandı. Eleştirilere sert sözlerle karşılık veren Kökenli, kızına vereceği ismin kendi kararı olduğunu vurgulayarak, “Size ne arkadaşım! Ne istiyorsam koyarım” dedi.

TAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Tal, farklı kültürlerde kökenine göre çeşitli zarif anlamlar taşıyan bir isimdir. İbranice kökeninde "çiğ" veya "sabah çiyi" anlamlarına gelir. Ayrıca bazı kaynaklarda "derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen mutluluk", "çiy tanesi" ve "taze filiz" gibi son derece duru anlamlarıyla da bilinir

Kaynak: Haber Merkezi