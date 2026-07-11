Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’de Olağan Kurultay hazırlıkları hız kazandı. Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerine saha ziyaretlerine başlama talimatı verirken, kurultay sürecinin 16 Eylül’de üyelik listelerinin askıya çıkarılmasıyla başlayacağı belirtildi.

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Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları görevden alındı. Yine MYK toplantısında 14 il başkanının atanmasına karar verildi. Daha önce atanan 15 il başkanıyla toplamda 29 il başkanı ataması yapılmış oldu.

MYK ÜYELERİNE TALİMAT

Temmuz ayı sonunda il başkanlarının toplantısının yapılabileceğini söyleyen kurmaylar, örgütlere yönelik çalışmalar kapsamında saha ziyaretlerine başlanacağını aktardı. Kılıçdaroğlu MYK üyelerine il gezilerine başlama talimatı verdi. Buna göre, MYK üyeleri ve milletvekilleri önümüzdeki günlerde başta yeni il başkanlarının atandığı kentler olmak üzere çeşitli illeri ziyaret edecek. Ziyaretlerde yeni yönetimlere destek verilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılması planlanıyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu yönetimini tanımayan bazı illere müfettiş gönderileceği öne sürüldü.

KURULTAY TAKVİMİ NETLEŞİYOR

CHP'nin eylül ayında başlaması planlanan Olağan Kurultay sürecine ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Olağan Kurultay için kurulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirten kurmaylar, bunun en az 4 ay süreceğini söyledi. Eylül ayının ilk haftasına kadar tüm hazırlıkların tamamlanmasının hedeflediğini vurgulayan kurmaylar, 16 Eylül’den itibaren üyeliklerin askıya çıkartılacağını ve kurultay sürecinin başlayacağını aktardı.

Kaynak: AA-ANKA

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