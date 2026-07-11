Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon başlatıldı, polis binada arama yapıyor. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır" denildi.
CHP ANKARA İL ÖRGÜTÜ'NDEN BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI
Yaşanan sürecin ardından CHP Özgür Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Yapılan operasyonu "hukuksuz" olarak nitelendiren il örgütü, tüm partilileri ve Ankaralı vatandaşları Çankaya Belediyesi binası önüne davet etti.
Paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başkanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz."
BELEDİYE BAŞKANI GÜNER'DEN İLK AÇIKLAMA
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner' den operasyona ilişkin ilk açıklama geldi. Güner şu ifadeleri kullandı:
"Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız"
Kaynak: DHA-İHA