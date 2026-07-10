KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı etkinlik sırasında yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Tansiyon düşüklüğüne bağlı gelişen rahatsızlığın ardından Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir etkinlikte rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Başkent Lefkoşa'daki eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanan Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TANSİYONA BAĞLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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