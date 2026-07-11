Merino'dan Altın Dokunuş, İspanya Yarı Finalde

İspanya, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya sonradan dahil olan Merino, 88. dakikada attığı golle ülkesine galibiyeti getirdi.

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Merino'dan Altın Dokunuş, İspanya Yarı Finalde
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika, Los Angeles'ta karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf son dakikalarda gelen golle İspanya oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan İspanya, 30. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle öne geçti. Belçika ise bu gole 41. dakikada Charles De Ketelaere ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MERİNO SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için risk alırken, teknik direktör Luis de la Fuente'nin hamlesi maçın kaderini değiştirdi. 86. dakikada Dani Olmo'nun yerine oyuna dahil olan Mikel Merino, yalnızca 2 dakika sonra fileleri havalandırarak İspanya'yı 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan İspanya, adını yarı finale yazdırdı. İspanyollar, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda İlk Yarı Finalist Fas'ı Geçen Fransa OlduDünya Kupası'nda İlk Yarı Finalist Fas'ı Geçen Fransa OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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İspanya Belçika
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