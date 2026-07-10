Kayseri'de Kaybolan Down Sendromlu Birey Bulundu

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Kocasinan ilçesinde Hasancı Mahallesi civarında down sendromlu V.K'den (45) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından sağlıklı şekilde bulunan V.K, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA