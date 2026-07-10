'Gidersen Yıkılır Bu Kent'... Şair Ahmet Telli Hayatını Kaybetti

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Nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan şair Ahmet Telli, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 8 Temmuz'da entübe edilmişti. Telli bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AHMET TELLİ KİMDİR?

1946 yılında Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Telli, eğitimini Hasanoğlan, Kayseri Pazarören ve Pınarbaşı Öğretmen Okullarında tamamladı. Öğretmen okulunun ardından 4 yıl boyunca ilkokul öğretmenliği yapan Telli, daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirerek Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Telli, Türk Ceza Kanunu'nun dönemin 141, 142 ve 146'ncı maddeleri kapsamında yargılandı. 141 ve 146'ncı maddelerden beraat eden şair, Kürt şair Cegerxwîn'in şiirleri üzerine kaleme aldığı bir yazı nedeniyle kısa süreli hapis cezası aldı. Bu süreçte yayıncılık, editörlük ve kitapçılık alanlarında çalışan Telli, 1993 yılında mahkeme kararıyla yeniden öğretmenlik mesleğine döndü ve daha sonra emekliye ayrıldı.

BİRÇOK ESERE İMZA ATTI

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli, 1972 yılında Cengiz Tuncer'in "Kerkenez" adlı romanı üzerine yazdığı inceleme yazısıyla Varlık Dergisi Eleştiri Ödülü'nde ikincilik elde etti. 1970'li yıllarda deneme ve eleştiri yazıları kaleme alan Telli, şiir kitaplarını ise 1979'dan itibaren yayımlamaya başladı. 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirin ikinci kuşağının önemli isimleri arasında gösterilen Ahmet Telli, şiirlerinde romantik, toplumsal ve başkaldırıcı temaları bir araya getiren üslubuyla tanındı.

Telli'nin eserleri arasında "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Çocuksun Sen", "Barbar ve Şehla", "Nida", "Bakışın Senin" ve "Veda Divanı" gibi şiir kitapları bulunuyor.

Özellikle "Su Çürüdü" ve "Hüznün İsyan Olur" adlı eserleriyle geniş okur kitlelerine ulaşan Ahmet Telli, kuşakların hafızasına kazınan "Gidersen yıkılır bu kent" dizelerini de bıraktı.