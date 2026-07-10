Hristiyanlık Tarihine Damga Vuracak Keşif Bursa'nın İznik İlçesinde Yapıldı

Şahin, Vita Constantini adlı eserin yazarı, Birinci Konsil'e katılan din adamı Caesarealı Eusebius'un Birinci Konsil'den bahsederken "Birinci Konsil, ibadet evi ya da küçük bir kilisede toplandı. Kilise o kadar küçüktü ki bu kadar din adamı bu kiliseye nasıl sığdı? Bu da Tanrı'nın büyük bir mucizesi." şeklinde bir ifadesi olduğunu aktardı.