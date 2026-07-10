F-35 Önündeki En Büyük Engel Olan S-400'lerle İlgili Rusya'dan Flaş Açıklama: Süper Hassas Bir Konu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.

'SÜPER HASSAS BİR KONU'

Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılması veya devredilmesi iddiaları ve bu yöndeki olası süreçler hakkında değerlendirmelerde bulunan Peskov, satış olasılığını 'süper hassas bir konu' olarak nitelendirdi.

'DİPLOMATİK KANALLAR AÇIK, GÖRÜŞMELER SÜRECEK'

Konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

'TEKNİK VERİ GİZLİLĞİ VE TEKNOLOJİ GÜVENLİLİĞİ'

Rusya, S-400 sistemlerinin satışında 'teknik verilerin gizliliği' ve 'teknoloji güvenliği' konularına büyük önem veriyor. Daha önceki açıklamalarında Türkiye ile yürütülen askeri-teknik işbirliğinin, hassas bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmamasını öngören yasal yükümlülükler içerdiğini belirten Moskova, bu konuda Türk tarafına güvenin tam olduğunun altını çizmişti.

Kaynak: Haber Merkezi