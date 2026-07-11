'CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Belirlendi' İddiası: İşte Konuşulan O İsim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mutlak butlan kararının ardından CHP kulislerinde yaşanan hareketlilik sürerken, partinin olası Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yeni iddialar da gündeme gelmeye başladı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, bazı CHP'li belediye başkanlarının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde görüş bildirdiğini öne sürdü.

'MANSUR YAVAŞ ALDIYSA...'

Burhan'ın aktardığı kulis bilgisine göre, CHP'li belediye başkanları arasında bu konuda istişareler yapılıyor. Bazı isimlerin, Vahap Seçer'in partide kalarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

Sinan Burhan, bazı belediye başkanlarının "Mansur Yavaş yüzde 60 oy alabildiyse, Vahap Seçer de alabilir" değerlendirmesinde bulunduğunu ileri sürdü. Burhan ayrıca, parti içerisinde Vahap Seçer'e yönelik "CHP'de kal ve partinin Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrılarının yapıldığını iddia etti.

Kaynak: Haber Merkezi