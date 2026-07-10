Müslim Sarı Duyurdu: CHP MYK'da Görevden Alma ve İhraç Kararı

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası yaptığı açıklamada görevden alınan 7 il başkanının olduğunu duyurdu.

GÖREVDEN ALINAN İSİMLERİ DUYURDU

Sarı, "Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçesi yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi, Tekirdağ il yönetimi görevden alındı" dedi.

3 İSME İHRAÇ TALEBİ

Sarı ayrıca CHP'de İzmir eski İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.