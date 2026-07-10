Müslim Sarı Duyurdu: CHP MYK'da Görevden Alma ve İhraç Kararı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, görevden alınan il başkanlarının yerine yapılan yeni atamaları açıklarken, 7 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Eski İzmir İl Başkanı Çağday Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanlarıysa kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Son Güncelleme:
Müslim Sarı Duyurdu: CHP MYK'da Görevden Alma ve İhraç Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası yaptığı açıklamada görevden alınan 7 il başkanının olduğunu duyurdu.

GÖREVDEN ALINAN İSİMLERİ DUYURDU

Sarı, "Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçesi yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi, Tekirdağ il yönetimi görevden alındı" dedi.

3 İSME İHRAÇ TALEBİ

Sarı ayrıca CHP'de İzmir eski İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Flaş CAATSA Açıklaması: 'Çok Yakında Sonuca Ulaşacağız' Bakan Fidan'dan Flaş CAATSA Açıklaması
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Mehmet Akif Ersoy İddianamesi Kabul Edildi: 266 Yıl Hapsi İsteniyor Mehmet Akif Ersoy İddianamesi Kabul Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Hristiyanlık Tarihine Damga Vuracak Keşif Bursa'nın İznik İlçesinde Yapıldı Hristiyanlık Tarihine Damga Vuracak Keşif Bursa'nın İznik İlçesinde Yapıldı
F-35 Önündeki En Büyük Engel Olan S-400'lerle İlgili Rusya'dan Flaş Açıklama: Süper Hassas Bir Konu Rusya'dan Flaş S-400 Açıklaması
CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi
LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışma Anısını Anlattı: 'Beyefendiyi Tanıyamadım Dedi' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan Anısı