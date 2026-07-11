NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Diplomasisi! İki Büyük Krizi Önledi

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Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmesine yeşil ışık yakarken CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve KAAN motorlarının gönderileceğini açıkladı. Dışişleri kaynakları, Trump ile Avrupalı liderler arasında yaşanabilecek iki krizin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik müdahalesiyle önlendiğini bildirdi.

Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye’nin diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek ABD Başkanı Donald Trump ile bazı Avrupalı liderler arasında yaşanması muhtemel iki krizi önlediği belirtildi. Zirvede Türkiye-ABD ilişkileri açısından da F-35, CAATSA yaptırımları ve KAAN motorları konusunda dikkat çeken mesajlar verildi.

İKİ KRİZİ ERDOĞAN ENGELLEDİ

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Trump ile Avrupalı bazı liderler arasındaki gerginliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözdüğünü belirtti. Trump, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e "Berbat bir müttefik." diyerek yaptırımla tehdit etti. Sanchez, "Doğu kanadında 3 bin askerimiz var. Savunma harcamasını artırdık." dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erdoğan, Sanchez'e destek verince Trump'ın katı tavrı kırıldı.

Son dönemde özellikle Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yaşanan gerginliklerin zirveye gölge düşürebileceği endişesi hakimdi. Ankara'daki zirvede bir gerilim yaşanmadığına vurgu yapan kaynaklar, kriz çıkmamasının en büyük sebebini Erdoğan ile Trump arasındaki köklü dostluğa bağladı. Trump'ın bütün Avrupalı liderlere karşı bu defa oldukça temkinli, dengeli ve itidalli bir yaklaşım sergilediği de dile getirildi.

TRUMP: ERDOĞAN ÇAĞIRDIĞI İÇİN

Trump, NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, zirveye katılma nedeninin Erdoğan olduğunu söylemişti. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gel dedi, gidiyorum. Erdoğan çok güçlü bir lider, harika bir ordusu var. Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim." demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi