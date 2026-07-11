Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu

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Devlet memurlarına ödenen zam ve tazminatlara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, öğretmenlikten yöneticiliğe geçen bazı Milli Eğitim Bakanlığı personeline hizmet sürelerine göre ilave özel hizmet tazminatı ödenecek.

Yeni düzenleme; il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerini kapsayacak. İlave tazminattan yararlanabilmek için yöneticilerin daha önce öğretmen kadrosunda görev yapmış olması gerekecek.

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI CETVELİNE YENİ HÜKÜM

Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesi kapsamında uygulanan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”da değişiklik yapıldı. Düzenleme kapsamında “Özel Hizmet Tazminatı” cetveline yeni bir hüküm eklendi. Böylece belirlenen şartları karşılayan Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerine mevcut mali haklarına ek olarak özel hizmet tazminatı verilmesinin önü açıldı.

KİMLER İLAVE TAZMİNATTAN YARARLANACAK?

Düzenleme, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen olarak görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki belirli yönetici kadrolarına atanan personeli kapsıyor.

Buna göre;

İl milli eğitim müdür yardımcıları,

İlçe milli eğitim müdürleri,

Şube müdürleri,

belirlenen hizmet süresi şartlarını taşımaları halinde ilave özel hizmet tazminatından yararlanabilecek.

Söz konusu yöneticilerin bu haktan faydalanabilmesi için geçmişte öğretmen kadrosunda görev yapmış olması şartı aranacak.

TAZMİNAT ORANI HİZMET SÜRESİNE GÖRE BELİRLENECEK

İlave özel hizmet tazminatı oranları, öğretmenlik ve ilgili yönetici kadrolarında geçirilen toplam hizmet süresine göre farklı uygulanacak. Buna göre, söz konusu kadrolardaki toplam hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olan yöneticilere 50 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenecek. Toplam hizmet süresi 10 yıl ve üzeri olan yöneticilere ise 25 puan ilave özel hizmet tazminatı verilecek.

Yeni uygulamayla, uzun yıllar eğitim hizmetlerinde görev yaptıktan sonra yönetici kadrolarına atanan personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 11 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemeye ilişkin uygulama süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yeni kararın, şartları karşılayan çok sayıda eğitim yöneticisinin mali haklarına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA