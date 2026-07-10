Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh Nişanlandı! Mutlu Anlarını Paylaştılar

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Oyuncu Doğaç Yıldız, bir süredir aşk yaşadığı Başak Çoruh ile evlilik yolunda önemli bir adım attı. Mart ayında Mısır tatili sırasında sevgilisine evlilik teklif eden Yıldız, İstanbul'da düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı.

Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade törende mutlulukları gözlerinden okunan çift, nişan anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Evlilik hazırlıklarına başlayan çiftin paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi görürken, sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

34 yaşındaki Doğaç Yıldız, nişan töreninden kareleri, “Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler” notuyla yayınlayarak mutluluğunu dile getirdi. Mart ayında Mısır'da gelen romantik evlilik teklifinin ardından ilişkilerini bir adım ileri taşıyan Doğaç Yıldız ile Başak Çoruh'un düğün tarihi ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi