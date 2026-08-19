Marmara'da Hareketlilik Başladı: İstanbul Peş Peşe Depremlerle Sarsıldı
Kandilli Rasathanesi, saat 16.08'den bu yana İstanbul Adalar merkezli 8 depremin meydana geldiğini açıkladı. Bu depremlerin en büyüğü 3.2 olarak kayıtlara geçerken en küçüğü ise 1.2 olarak ölçüldü.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'da Adalar merkezli üst üste 8 deprem meydana geldi.
İSTANBUL'DA ÜST ÜSTE 8 DEPREM
İlk depremin saat 16.08'de 2.4 büyüklüğünde ölçülürken en büyük deprem ise saat 17.43'te 3.2 büyüklüğünde oldu.
Son depremin saati ise 18.18 olurken büyüklüğü ise 1.5 olarak kayıtlara geçti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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