Bodrum'un Gürültüsünde Sakin Bir Lezzet Limanı... Şef Shahnavaz Afghan: Gösteriş Tabakta Değil, Damağa Bırakılan İzdedir

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Mai’nin bahçesinden kendi çocukluk hafızasına uzanan bu samimi sohbet; menü felsefesinden zıt lezzetlerin dengesine, ekip iletişiminden kişisel konfor yemeğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bodrum’un gürültülü lezzet dünyasında iz bırakan Shahnavaz Afghan ile söyleşimize, mutfak serüveninin köklerine inerek başlıyoruz.

Tahran’da 15 yaşında başlayan mutfak serüvenin Uzak Doğu’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada biçimlendi; bu çok kültürlü yolculuktan kendi lezzet kimliğine tam olarak ne taşıdın?

Aslında benim mutfak hikâyem biraz tesadüfle başladı. 15 yaşında Tayland’a gittiğimde kendimi bir mutfağın içinde buldum. İlk amacım sadece vakit geçirmekti. Fakat kısa süre içinde mutfağın temposu, disiplini ve sürekli yeni bir şey öğrenme hali beni içine çekti ve zamanla hayatımın merkezine dönüştü. Çocukluğumun damak hafızasını, ekşiyi, taze otları ve meyvenin yemek içindeki kullanımını; Uzak Doğu’dan asiditeyi, acıyı ve ferahlığı; Avrupa’dan ise teknik ve sadeliği aldım. Bugün bunları birbirinden ayırmıyorum. Hepsi zamanla benim mutfak dilimin parçaları oldu. Benim için önemli olan bir tabağın hangi ülkeye ait göründüğü değil, sonunda bana ait bir karakter taşıması.

Şovdan ve abartılı tekniklerden uzak durup “malzemenin kendi sesini” ön plana çıkaran bir anlayışa sahipsin; günümüzün gösteriş odaklı gastronomi dünyasında bu yalınlığı korumayı nasıl başarıyorsun?

Tekniğe karşı değilim, aksine teknik mutfağın temelidir. Ama tekniğin kendisini göstermek için kullanılmasını çok sevmiyorum. Benim için iyi teknik, misafirin fark etmek zorunda olmadığı ama yemeği yerken sonucunu hissettiği tekniktir. Çok iyi bir domatesim, balığım veya enginarım varsa onu on farklı işlemden geçirip kimliğini kaybettirmek istemem. Bazen şef olarak yapabileceğiniz en doğru şey malzemeye biraz alan bırakmaktır. Tabakta az şey olabilir ama o birkaç unsur doğru pişmiş, doğru baharatlanmış ve doğru asiditeyle dengelenmişse bana göre yeterince güçlüdür. Gösteriyi tabakta değil, lezzetin bıraktığı izde arıyorum.

Doğu’nun köklü lezzet mirası ile ege’nin ferah ve dingin ruhunu harmanlarken, iki farklı mutfak kültürü arasındaki o hassas dengeyi tabağında nasıl kuruyorsun?

Aslında düşündüğümüzden daha yakın iki dünya. İran mutfağında da Ege’de de otlar, sebzeler, zeytinyağı, ekşilik ve mevsimsellik çok güçlü. Ben iki mutfağı zorla birbirine bağlamaya çalışmıyorum. Ortak noktalarını buluyorum. Doğu’dan gelen daha derin, baharatlı ve katmanlı lezzetleri Ege’nin ferahlığıyla biraz hafifletmek hoşuma gidiyor. Bazen bunu bir otla, bazen narenciye veya farklı bir asiditeyle yapıyorum. Bir tabağı yerken “Bu İran mı, Ege mi?” diye düşündürmekten ziyade, tanıdık bir lezzetin içinde küçük bir yabancılık hissettirmek daha çok ilgimi çekiyor.

Menündeki kefir aşı tabağında Türk ayran aşı ile İran’ın soğuk yoğurt çorbası geleneğini aynı kâsede buluşturup gül suyu dokunuşuyla tamamlıyorsun; bu tabağı tasarlarken çocukluğunun damak hafızasından nasıl yararlandın?

Kefir aşı benim için menüdeki en kişisel tabaklardan biri. Çünkü İran’daki soğuk yoğurt çorbalarının bende çocukluktan kalan çok belirgin bir hafızası var. Türkiye’de ayran aşını tanıdığımda iki mutfak arasındaki benzerlik hemen dikkatimi çekti. Ben bunu birebir geleneksel bir reçete olarak yapmak yerine kendi hafızam üzerinden yeniden yorumladım. Nohut, baş başı buğday, salatalık, kuru üzüm, ceviz, nane ve dereotu gibi malzemeleri yoğurt ve kefirle bir araya getiriyorum. Gül suyu ise çok küçük ama benim için önemli bir İran dokunuşu. Fazlası bütün tabağı ele geçirir, doğru miktarı ise sadece arkadan gelen bir hatıra gibi kalır. Bu tabakta biraz İran, biraz Türkiye ama en çok benim çocukluğum ve bugünkü mutfağım var.

Mutfağında kullandığın taze ot ve sebzelerin önemli bir kısmını Yaz Yalıkavak’ın kendi bahçesinden topluyorsun; doğanın ritmine teslim olmayı ve menüyü mevsimin emrine vermeyi bir şef olarak nasıl deneyimliyorsun?

Bahçenin birkaç adım ötede olması şef için büyük bir lüks ama aynı zamanda size sınırları da hatırlatıyor. Çünkü doğaya “ben bugün bunu istiyorum” diyemiyorsunuz. O gün ne iyiyse onunla düşünmeye başlıyorsunuz. Dalından aldığınız bir otun kokusu veya yeni toplanmış bir sebzenin tadı zaten size ne yapmanız gerektiği konusunda çok şey söylüyor. Bu nedenle menünün her zaman şefin egosuna göre değil, biraz da mevsime göre şekillenmesi gerektiğine inanıyorum. Bahçe bana sürekli şunu hatırlatıyor: biz malzemenin sahibi değiliz, bir süreliğine onunla çalışma şansına sahibiz.

Yaz Yalıkavak’ta konukların mayolarıyla rahatça oturabildiği bir sahil atmosferinde rafine bir gastronomi tecrübesi yaşatıyorsun; bu “samimi rahatlık” ile tabaktaki “yüksek nitelik” arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsun?

Bence iyi yemek için insanların gerilmesine gerek yok. Bir misafir mayosuyla oturup çok iyi hazırlanmış bir yemek yiyebilir. Hatta Yaz’ın ruhunun en sevdiğim taraflarından biri bu. Biz mutfakta ciddiyiz ama bu ciddiyeti misafire yüklemek istemiyoruz. Ürünün kalitesi, pişirme derecesi, sosu, tabağın dengesi ve servis konusunda taviz vermiyoruz. Ama masada bunun karşılığı rahatlık olmalı. Misafir yemeğin arkasındaki emeği hissetsin ama o emeğin ağırlığını hissetmesin. Benim için gerçek lüks biraz da budur: kaliteyi bağırmadan sunabilmek.

Çökertme kebabı gibi klasikleşmiş yerel reçetelerde geleneksel özü korurken, tabağa kendi şef imzanı ve milimetrik asidite dengesini nasıl katıyorsun?

Bir klasiği değiştirmek yeni bir yemek yaratmaktan bazen daha zor. Çünkü insanların o yemeğe ait bir hafızası var. Çökertme söylediğinizde beklenti belli; et, çıtır patates, yoğurt ve domates. Önce bu hafızaya saygı duymak gerekiyor. Benim dokunuşum malzemeleri tanınmaz hale getirmekten çok, her birini biraz daha iyi hale getirmek üzerine. Etin pişmesi, patatesin çıtırlığı, yoğurdun dengesi, sosun yoğunluğu ve özellikle asidite benim için önemli. Çünkü yağlı ve güçlü bir tabakta doğru asidite bütün yemeği ayağa kaldırıyor. Misafir ilk lokmada Çökertme’yi tanımalı, birkaç lokma sonra ise bizim yorumumuzdaki farkı hissetmeli.

Tagliata di Manzo tabağında ızgara bebek armut ve blue cheese kullanımı ya da el yapımı sorbelerinde mango-chili-frambuaz ikilisi gibi zıt lezzetleri bir araya getirirken damağı şaşırtma cesaretini nereden alıyorsun?

Ben zıtlıkları seviyorum ama sadece farklı görünmek için değil. Tatlı ile tuzlu, yağlı ile asidik, acı ile meyvemsi birbirinin karşıtı gibi görünse de doğru dengede birbirlerini daha görünür hale getiriyorlar. Mesela armut ve blue cheese aslında birbirini anlayan iki malzeme. Mango, chili ve frambuazda da benzer bir oyun var. Mango yuvarlak bir tatlılık getiriyor, chili arkadan sıcaklık veriyor, frambuaz ise asiditeyle ikisini toparlıyor. Benim için cesaret rastgele malzemeleri yan yana koymak değil. İlk bakışta uzak görünen iki lezzetin arasında mantıklı bir köprü kurabilmek. Şaşırtmak güzel ama sonunda mutlaka lezzetli olmak zorunda.

Mutfakta disiplini ve hikâye anlatıcılığını merkeze koyan bir lider olarak, ekibine tabağın arkasındaki ruhu aktarırken nasıl bir iletişim dili benimsiyorsun?

Mutfakta disiplin benim için tartışılmaz ama disiplin sadece bağırmak veya sert olmak anlamına gelmiyor. Ekibin yaptığı işin nedenini anlamasını daha önemli buluyorum. Bir tabağın sadece reçetesini öğretirseniz, siz olmadığınızda aynı sonucu alamayabilirsiniz. Ama neden o asiditeyi kullandığımızı, neden o ürünü o sıcaklıkta pişirdiğimizi anlatırsanız kişi düşünmeye başlar. Ekibimin sadece verdiğim işi yapan aşçılar olmasını istemiyorum. Zamanla kendi damaklarını ve karar verme yeteneklerini geliştirmelerini istiyorum. Çünkü güçlü bir mutfak tek bir şefin elleriyle değil, aynı dili konuşmaya başlayan bir ekiple kuruluyor.

Bodrum’un yüksek tempolu, rekabetçi ve gürültülü lezzet pazarında şovdan uzak, sakin ve derinlikli bir gastronomi duruşu sergilemeyi nasıl başarıyorsun?

Bodrum’da her sezon yeni restoranlar, yeni fikirler ve yeni trendler çıkıyor. Bunların hepsini takip etmeye çalışırsanız bir süre sonra kendi kimliğinizi kaybetme riskiniz var. Ben etrafımda ne olduğunu elbette izliyorum ama mutfağımı ona göre yönlendirmiyorum. Benim rekabetim daha çok dün çıkardığım tabakla bugün çıkardığım tabak arasında. Bugün daha iyi yapabiliyor muyuz, ürünümüz daha iyi mi, ekip daha güçlü mü, misafir tekrar geldiğinde aynı kaliteyi bulabiliyor mu? Bunlar benim için daha önemli. Bodrum zaten yeterince hareketli ve renkli. Ben o gürültünün içinde biraz daha sakin ama hatırlanan bir mutfak yaratmayı tercih ediyorum.

Farklı coğrafyaları gezmiş zengin bir damak hafızasına sahip bir şef olarak, yoğun bir servisin ardından sadece kendin için mutfağa girdiğinde hazırladığın o “konfor yemeğin” nedir?

İşin ilginç tarafı, bütün gün yemek düşünüp onlarca tabak çıkardıktan sonra kendim için mutfağa girdiğimde hiç karmaşık bir şey aramıyorum. Tam tersine, mümkün olduğunca sade ve tanıdık bir lezzet istiyorum. Benim için o yemek büyük ihtimalle iyi bir İran pilavı, yanında yoğurt ve basit bir kebap olurdu. Belki biraz tereyağı, sumak, közlenmiş domates… Hepsi bu. Çünkü gün boyunca şef olarak sürekli düşünüyorum; asidite, doku, sıcaklık, sunum, servis. Kendim için yemek yaptığımda ise artık düşünmek istemiyorum. Sanırım konfor yemeğinin anlamı da burada. İnsan dünyayı gezse, yüzlerce farklı lezzet tanısa bile yorulduğunda damağı bir şekilde başladığı yere dönüyor. Benim için o yer İran. O tabağı yerken şef olmaktan çıkıp sadece yemek yiyen Shahnavaz oluyorum.

Geleceğe dönük projelerinde doğu ve batı sentezini merkezine alan bu özgün mutfak felsefeni önümüzdeki dönemde hangi yeni konseptlere veya coğrafyalara taşımayı hayal ediyorsun?

Ben gelecekte tek bir ülkenin mutfağına bağlı kalmaktan ziyade, yıllar içinde oluşan kendi mutfak dilimi daha belirgin hale getirmek istiyorum. İran benim köküm, Uzak Doğu profesyonel hayatımın başlangıcında çok önemli bir yere sahip, Türkiye ve Ege ise bugün ürettiğim mutfağın güçlü bir parçası. Bunları “füzyon” kelimesinin arkasına saklamadan, daha doğal bir şekilde bir araya getiren projeler ilgimi çekiyor. Özellikle Doğu’nun güçlü damak hafızasını Akdeniz’in ürünleri ve daha çağdaş tekniklerle buluşturabileceğim, küçük ama karakteri güçlü konseptler üzerine düşünmek istiyorum. Coğrafyadan çok, gittiğim yerde kendi dilimi kaybetmeden oranın ürünleriyle konuşabilmek benim için daha heyecan verici.

Masadan kalkan bir misafirin damağında ve hafızasında nasıl bir lezzet hikâyesi bıraktığında bir şef olarak en derin tatmine ulaşırsın?

Benim için en büyük tatmin misafirin sadece “çok güzeldi” demesi değil. Bir süre sonra geri gelip belirli bir tabağı hatırlaması çok daha değerli. Çünkü o zaman yaptığınız şey sadece açlığı gidermemiş, insanın hafızasında bir yere dokunmuş demektir. Her tabağın çok şaşırtıcı veya karmaşık olması gerektiğine inanmıyorum. Bazen çok basit bir lezzet insanda yıllarca kalabiliyor. Ben de misafirin masadan kalkarken bütün teknikleri unutmasını ama aldığı hazzı hatırlamasını isterim. Belki aylar sonra bir koku, bir ot veya bir tat ona Bodrum’daki o masayı yeniden hatırlatır. Bir şef olarak bırakmak istediğim iz; “Yemeğin bitmesi ama hatırasının bitmemesi.”