Davutoğlu İfade Verdi, Babacan ve Arıkan Yanından Ayrılmadı: 'Bu Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Bir İlk!'

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği iddia edilen ifadeler gerekçesiyle resen başlatılan soruşturmada kritik aşamaya geçildi. Geçtiğimiz aylarda partisini fesheden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla soruşturma savcısına ifade vermek amacıyla Ankara Adliyesi’ne geldi.

6 YIL ÖNCEKİ VİDEO YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Edinilen bilgilere göre adli süreç; Davutoğlu’nun yaklaşık 6 yıl önce katıldığı bir televizyon programı veya mitingdeki konuşma kesitlerinin son günlerde sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma sokulmasıyla başladı. Siber suçlarla mücadele birimlerinin raporları ve kamuoyunda oluşan etkileşimin ardından savcılık, söz konusu ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını barındırdığı şüphesiyle yasal süreci tetikledi.

LİDERLERDEN ADLİYEDE GÖVDE GÖSTERİSİ

Eski Başbakana destek vermek amacıyla Ankara Adliyesi’ne ilk ulaşan isim DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Adliye kapısında bir araya gelen iki lider, basını selamladıktan sonra binaya omuz omuza giriş yaptı.

Kısa süre sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da beraberindeki heyetle birlikte adliyeye gelerek Davutoğlu'na destek oldu.

40 DAKİKA SÜRDÜ

Hakkındaki suçlamalara karşı beyanda bulunan Davutoğlu'nun savcılık kurgusundaki ifade işlemleri yaklaşık 40 dakika sürdü. Ardından adliye önündeki basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Davutoğlu, süreci sert sözlerle eleştirdi.

'CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK YAŞANIYOR'

Davutoğlu, "Yargıya saygı duyduğum dolayısıyla benden talep edilen ifadeyi verdim. Desteğini esirgemeyen genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Başbakan, düşüncesini ifade ettiği için, eleştirilerini dile getirdiği için 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağırıldı" diyerek karara tepki gösterdi.

Kaynak: İHA-ANKA