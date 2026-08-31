Mehmet Akif Ersoy'un Duruşmasına Günler Kala Dikkat Çeken Ayrılık: Avukatı Hüseyin Kaya Dosyadan Çekildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yaklaşık 9 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ersoy hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “11 kez nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlarından 10’larca yıl hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmaya kısa bir süre kala Ersoy’un savunmasında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdı.

ÜÇ AVUKATIYLA YOLLARINI AYIRIP KAYA İLE ANLAŞMIŞTI

Ersoy, tutuklanmasının ardından savunmasını üstlenen üç avukatıyla yollarını ayırmış ve daha sonra Hüseyin Kaya ile anlaşmıştı.

Kaya, siyaset dünyasının yakından tanıdığı hukukçulardan biri olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda önemli siyasetçilerin avukatlığını üstlenen Kaya, son olarak Dilan Polat’ın avukatlığını yapmasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Ancak Ersoy ile Kaya arasındaki hukuki birliktelik de uzun sürmedi.

‘BİR AY KADAR ÖNCE AVUKATLIĞINI BIRAKTIM’

Duruşmaya sayılı günler kala Kaya’ya, Ersoy’un avukatlığından neden ayrıldığını sordum.

Kaya, ayrılığın yaklaşık bir ay önce gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ankara’dan sürekli gelip gitmek zor oluyordu. Bir ay kadar önce avukatlığını bıraktım. Ancak ben Mehmet Akif için bir dostu olarak elimden geleni yaptım.”

Ersoy’un ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşmada savunmasını hangi avukatların üstleneceği ise merak konusu oldu.