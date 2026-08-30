Girne Açıklarında Can Pazarı: Yüzlerce Yolcusu Bulunan Gemi Battı! Ölü ve Kayıplar Var

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı’ndan ayrılan ve en az 270 yolcunun bulunduğu gemi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

HELİKOPTERLER DEVREDE

Öte yandan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin su aldığını ve ardından ekiplerin tahliye için harekete geçtiğini kaydetti. Arıklı, helikopterlerin de devrede olduğunu söyledi.

🔴 Girne'de alabora olarak batan gemideki yolcuları kurtarma çalışmalarında deniz unsurlarının yanı sıra helikopterler de aktif şekilde rol alıyorhttps://t.co/kZYL2RNYag https://t.co/9VSat5tSYd pic.twitter.com/FiuEeOWj1C — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 30, 2026

159 KİŞİYE ULAŞILDI

Girne Belediye Başkanı, "159 kişiye ulaşıldı, çalışma devam ediyor" dedi.

🔴 Denizin ortasında zamanla yarışılıyor



📹 Girne'de batan gemiden sağ kurtulanlar böyle görüntülendihttps://t.co/kZYL2RNYag https://t.co/imw3gqzebT pic.twitter.com/jsywT2tPzy — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 30, 2026

KURTARILANLAR LİMANA GETİRİLİYOR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi.

GEMİ FACİASINDA ACI HABER GELDİ

Arıklı, katıldığı bir canlı yayında, yaşanan gemi faciasında şu ana dek bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, yolcuların büyük çoğunluğunu kurtaran geminin henüz iskeleye yanaşmadığını; bu sebeple kurtarılanlara dair net bir sayı veremediklerini belirtti.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ta yaşanan gemi faciasına dair açıklama yaparak, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteğin sağlandığını belirtti.

Yılmaz, "Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz.

Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan gemi kazasının ardından yaptığı açıklamada tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini belirten Çelik, "Dualarımız onlarla..." ifadelerini kullandı.

Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz.



Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor.



Dualarımız onlarla… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 30, 2026

BÖLGEYE DALGIÇLAR SEVK EDİLDİ

Geminin alabora olduğu noktada arama kurtarma çalışmaları devam ederken; dalgıçlar da bölgeye sevk edildi. Girne Limanı'na getirilen yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

KKTC BAŞBAKANI BÖLGEDE

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne Limanı'na gelerek yetkililerden son duruma dair bilgi aldı. Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

BİR GEMİ SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Yaşanan facianın ardından limanda bulunan bir başka gemi ise seferini iptal etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında batan gemiye yönelik sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerine dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

6 CAN KAYBI, 172 KİŞİ KURTARILDI

KKTC Başbakanı Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

7 ÖLÜ 23 KAYIP

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yeni açıklamada, Girne açıklarındaki gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını, 23 kişinin arandığını açıkladı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA