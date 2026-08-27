Tüketilen Her 3 Gıdadan Biri Ultra İşlenmiş: Neden Önlem Alınmıyor?

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Ultra İşlenmiş Gıdalar 32 Sağlık Sorunuyla İlişkili

Gıda biliminde NOVA adlı bir sınıflandırma var. Gıdayı ne kadar ve niçin işlendiğine göre dört gruba ayırıyor. Birinci grup; taze meyve, sebze, et gibi işlenmemiş veya minimal işlenmiş gıdalardan oluşuyor. İkinci grup; tuz, şeker, yağ gibi işlenmiş mutfak malzemeleri. Üçüncü grup olan ekmek, peynir, konserve gibi işlenmiş gıdalarla sınıflandırma aslında tamamlanıyor.

Fakat evde bulunmayan girdilerle dördüncü grup kuruluyor. Bunlar mutfağınızda olmayan maddelerle fabrikada üretilen, paketi açıp direkt yiyeceğiniz ya da ısıtacağınız ürünlerdir. İçlerinde sanayi tipi protein tozu, şurup şekeri ve katılaştırılmış yağ var. Sosis, salam gibi yeniden yapılandırılmış et ürünleri; patates ya da mısır cipsi gibi yeniden yapılandırılmış sebze ürünleri; sıfırdan yaratılmış gazlı veya şekerli içecekler ultra işlenmiş gıdalar olarak adlandırılıyor.

İngiliz tıp dergisi BMJ, 9 milyon 888 bin 373 katılımcının verisini bir araya getirdi. 14 ayrı araştırmanın 45 farklı sonucunu üst üste koydu. Sonuç: Ultra işlenmiş gıda maruziyeti; ölüm, kanser, kalp-damar, solunum, sindirim, ruh sağlığı ve metabolik sağlık sorunlarını kapsayan 32 sağlık parametresiyle doğrudan ilişkili. Bu gıdalar yerleşik beslenme düzenini yerinden ediyor ve kronik hastalık yükünü büyütüyor.

Ultra işlenmiş gıda tüketimi; düşük gelirle, düşük eğitimle, sigarayla ve hareketsizlikle güçlü şekilde ilişkili. Türkiye’de hâlâ ultra işlenmiş gıda-sağlık ilişkisini doğrudan sınayan bir çalışma yapılmadı.

Dünya Ultra İşlenmiş Gıdalara Karşı Ne Yapıyor?

Kişi başı ultra işlenmiş gıda satışı Afrika'da yüzde 50, Güney ve Güneydoğu Asya'da yüzde 50'nin üzerinde, Orta ve Doğu Asya'da yüzde 45, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 27 artıyor. Türkiye bu hızlı bandın içinde yer alıyor. Satışın en yüksek olduğu yer hâlâ Kuzey Amerika, Avustralya ve Batı Avrupa; en hızlı büyüdüğü yer ise Asya, Orta Doğu ve Afrika.

Şili, Meksika, Brezilya ve Kanada’da ultra işlenmiş gıda paketlerinin ön yüzünde siyah sekizgen şeklinde önemli bir uyarı işareti bulunuyor. Bu uyarı işaretini kullanan ülkelerde şekerli içecek satışları ile sodyum, şeker ve doymuş yağ tüketimi resmi kayıtlarda ciddi oranda düşüyor.

Avrupa Birliği, zorunlu uyarı işareti konusunda anlaşamıyor. Fransa’da gıdaların ön yüzünde besin kalitesini gösteren harf ve renkler (Nutri-Score) bulunuyor. Fransa'nın harfli ve renkli sistemi, üretici fonlamasıyla manipüle edilebildiği gerekçesiyle sürekli tartışılıyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda saat 21.00’den önce televizyonda ultra işlenmiş gıda reklamlarını yasakladı. Dijital ve sosyal medyada ise bu reklamlar tamamen yasak.

Kolombiya, besin eşiğini aşan ultra işlenmiş gıdalara ek vergi koydu. Geleneksel gıdaları ise vergilendirmeden muaf tutuyor.

Türkiye'de 36 Bin Market Ultra İşlenmiş Gıda Taşıyor

Türkiye'de tablo şöyle: Çocuk programlarında, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların reklamı yasak. Güzel; ama çocuklar artık çocuk programlarını televizyondan izlemiyor. Yasak; dijital medyayı, sosyal medyayı ve özellikle influencer reklamlarını kapsamıyor. Kapıyı kilitlemişiz ama pencere ardına kadar açık. Ebeveyn ne yiyorsa çocuk da onu yiyor. Üstelik paketin ön yüzünde zorunlu bir uyarı da yok.

Türkiye'de yayılmanın en güçlü mekanizması, sert indirim marketlerinin (hard-discount) olağanüstü yoğunluğu. "Üç harfli" olarak bilinen üç zincir marketin ülke genelinde 37 binden fazla satış noktası var. Bu ağ, ultra işlenmiş gıdayı en düşük gelirli ailenin bile yürüme mesafesine taşıyor. İktidar ise şu üç cümleyle sorumluluktan sıyrılıyor: "Ne yiyeceğine sen karar verirsin", "Sanayiyle el ele çalışıyoruz", "Sorumluluk bireyde." Bu üç yaklaşım da ultra işlenmiş gıdalardaki denetim boşluğunu açıklamıyor.

Ultra işlenmiş gıda, yoksulluk çeken yurttaşın mutfağına kadar geldi; ancak bu gıdalara henüz bir uyarı etiketi gelmedi. Ultra işlenmiş gıda reklamları, çocuğun çizgi film izlediği tablete kadar girdi; fakat bu gıdalara yönelik kapsamlı bir reklam yasağı mevzuata dâhil edilmedi. Bu boşluğu sanayi kendi iyi niyetiyle doldurmaz. Bu boşluğu ancak yurttaşın lehine geliştirilecek güçlü gıda politikaları doldurur.