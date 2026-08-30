Avrupa Birliği'ne Şok: İzlanda'da Yapılan 'Katılım Referandumunda' Sandıktan 'Hayır' Çıktı

İzlanda'da Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması için yapılan referandumdan 'Hayır' kararı çıktı.

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Avrupa Birliği'ne Şok: İzlanda'da Yapılan 'Katılım Referandumunda' Sandıktan 'Hayır' Çıktı
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İzlanda'da düzenlenen Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik referandumunda sandıktan ‘hayır’ kararı çıktığı bildirildi.

YÜZDE 52,5'LE HAYIR ÇIKTI

Kayıtlı yaklaşık 270 bin seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 bin 500 oya göre, halkın yüzde 52,5'i müzakerelere karşı oy kullanırken, 'evet' oyları yüzde 47,5 seviyesinde kaldı.

SOSYAL DEMOKRAT İTTİFAKI REFERANDUM KARARI ALMIŞTI

Ada ülkesi İzlanda, AB'ye tam üyelik başvurusunu ilk olarak 2009 yılında yaptı. Müzakerelerin devam ettiği 2013 yılında, AB karşıtı hükümetin iktidara gelmesiyle süreç askıya alındı. Ülkede 2024 yılında gerçekleştirilen son seçimlerde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti, belirsizliği ortadan kaldırmak için referanduma gitme kararı almıştı.

Kaynak: DHA

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