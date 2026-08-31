Metrobüste Yangın Paniği! Facianın Eşiğinden Dönüldü

Kağıthane Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yolcular hızla tahliye edilirken yoğun müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

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Metrobüste Yangın Paniği! Facianın Eşiğinden Dönüldü
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Yangın, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Darülaceze Perpa Metrobüs durağında meydana geldi. Durakta duran metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen sebeple alevler yükseldi. Yangının büyümesi üzerine yolcular tahliye edilirken, sürücü ve yolcular ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleri ile yaptı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından çekici yardımıyla yanan metrobüs garaja götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yetkililer inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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