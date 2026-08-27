İstinaftan Dikkat Çeken Karar: Dinleme Kararı Polislerin Sahtecilik Dosyasını Bozdu

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Davaya konu soruşturma, çalıntı araçların “change” yöntemiyle, yani başka araçlara ait kimlik ve tescil bilgilerinin kullanılması suretiyle yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasıyla başladı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde bazı araçların şasi numaralarının değiştirildiği, çalıntı araçlara başka araçların plaka ve ruhsat bilgilerinin aktarıldığı belirlendi. Araçların sisteme sokulabilmesi için ise sahte ruhsat, plaka, noter satış sözleşmesi ve gerçeğe aykırı faturalar kullanıldığı tespit edildi. Dosyada bazı otomotiv şirketlerinin adına düzenlenmiş görünen faturaların şirket kayıtlarında bulunmadığı ortaya çıktı. Bazı araçların ise sahte adreslere tescil edildiği ve ruhsatlarda gösterilen adreslerde bulunamadığı belirlendi.

‘ÇALINTI ARAÇLAR TRAFİKTE KULLANILDI’

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de noter işlemleri oldu. Teknik takipteki bazı telefon görüşmelerinde, araçların satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için farklı kişilerin devreye sokulduğu ve bazı işlemlerde araç sahiplerinin bilgisi dışında satış yapılmaya çalışıldığına ilişkin konuşmalar dosyaya girdi. Polisin yaptığı incelemelerde, çalıntı olduğu sonradan belirlenen bazı araçların farklı plaka ve ruhsat bilgileriyle trafikte kullanıldığı da ortaya çıkarıldı. Örneğin 34 AL 2064 plakalı olarak ele geçirilen BMW'nin şasi numarasından yapılan sorgulamada, aracın daha önce çalınan başka bir BMW olduğu tespit edildi.

Dava 2008 yılında açıldı. 88 sanığın yer aldığı dosyada çok sayıda sanık polis yer aldı. İddianamede sanıkların, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık” “Rüşvet Vermek”, “Rüşvet Almak”, “Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme”, “Dolandırıcılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” gibi çok sayıda suçtan cezalandırılmaları istendi.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

Davaya bakan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Kasım 2022 tarihinde dosyayı karara bağladı. Pek çok sanık hakkında mahkumiyet kararı kurdu. Sanıklar karara itiraz etti. İstinaf başvurularını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, çok sayıda sanığın yargılandığı dosyada önemli bir bozma kararı verdi.

TAPELER RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK YAPILDIĞINI ORTAYA KOYDU

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, kararın en dikkat çekici bölümünü iletişimin dinlenmesi yoluyla elde edilen delillere ayırdı. Kararda, sanıklar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan CMK'nın 135. maddesi kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararları verildiği belirtildi. Bu dinlemeler sırasında resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin bazı konuşma ve bilgilerin ortaya çıktığı, ardından aynı dosya kapsamında bu suç yönünden de soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, burada kritik bir hukuki değerlendirme yaptı. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, dinleme sırasında tesadüfen elde edilen bir delilin kullanılabilmesi için ortaya çıkan suçun katalog suçlardan biri olması gerektiğini belirten Daire, resmi belgede sahtecilik suçunun katalog suçlar arasında bulunmadığına dikkat çekti.

‘DİNLEME TUTANAKLARI HÜKME ESAS ALINAMAZ’

Kararda, resmi belgede sahtecilik suçunun katalog suçlardan olmaması nedeniyle, örgüt kurma suçundan alınan dinleme kararlarına dayanılarak elde edilen iletişim tespit tutanaklarının resmi belgede sahtecilik suçu yönünden delil olarak kullanılamayacağı belirtildi. Böylece dosyanın resmi belgede sahtecilik bölümünde, polislerin mahkûmiyetine dayanak yapılan delillerin hukuka uygunluğu ve sanıkların hangi sahte belgeleri hangi eylemlerle oluşturdukları yeniden yargılamada tartışılacak.