Böyle Dava Görülmedi: 25 Yıllık Evlilik Buhar Oldu

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Fatih Ç. ile Reyhan Ç. 1995 yılında görücü usulüyle tanıştı. Yaklaşık 7 aylık nişanlılık sürecinin ardından çift, Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Üzümlü Köyü’nde imam nikahıyla evlendi. Düğünün ardından çift İstanbul’a yerleşti.

Ancak çiftin resmi nikah uzun süre kıyılmadı. 1997 yılında çiftin ilk çocuğu Melda’nın dünyaya gelmesiyle resmi nikah konusu gündeme geldi. Çocuğun nüfus cüzdanı işlemleri nedeniyle resmi evlilik gerektiği belirtilirken, aile büyükleri nikahın Trabzon’daki köyde kıyılmasını istedi.

Fatih Ç.’nin iddiasına göre resmi nikah, kendisinin ve eşinin bilgisi ve onayı olmadan babası tarafından gerçekleştirildi. Nikah işlemlerinin köy muhtarı aracılığıyla yapıldığı öne sürüldü.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETTİ

Yıllar sonra çiftin evliliğinde sorunlar yaşandı. Mart 2021’de Fatih Ç., evlilik birliğinin temelden sarsıldığını belirterek boşanma davası açtı. Dava kapsamında eşinden maddi ve manevi tazminat talep etti.

Reyhan Ç. de mal rejiminin tasfiyesi amacıyla dava açtı. Bu süreçte Fatih Ç.’nin mal varlığına tedbir konuldu. Bunun üzerine Fatih Ç., Eylül 2022’de Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde yeni bir dava açarak “evlenmenin yokluğunun tespiti” talebinde bulundu.

Fatih Ç.’nin iddiası, kendisi ile Reyhan Ç. arasında tarafların onayı alınarak gerçekleştirilmiş geçerli bir resmi nikah bulunmadığı yönündeydi. Bu nedenle hukuken ortada bir evlilik bulunmadığının tespit edilmesini istedi.

‘NİKAHI EŞİM MUHTARA KIYDIRDI’

Dava kapsamında Fatih Ç.’nin annesi tanık olarak dinlendi. Torunlarının peş peşe dünyaya geldiğini ve resmi nikah bulunmaması nedeniyle çocukların evlilik dışı görünmesinin eşini rahatsız

ettiğini aktaran anne, bir gün eşinin kendisine gelerek çocukların resmi nikahını hallettiğini söylediğini anlattı. Annenin iddiasına göre baba, muhtarla görüşerek resmi nikah işlemlerini gerçekleştirdi. Ancak Fatih Ç. İle Reyhan Ç.’nin o tarihte Trabzon’da veya köyde bulunmadıkları öne sürüldü.

‘NÜFUS KAYITLARINDAN SİLİNECEK’

Dosyayı karara bağlayan Beykoz 2. Aile Mahkemesi, Fatih Ç. ile Reyhan Ç. arasında 7 Haziran 1999 tarihinde gerçekleştiği nüfus kayıtlarında yer alan evliliğin hukuken yokluğuna karar verdi. Mahkeme, var olmayan evlilik kaydının nüfustan silinmesi gerektiğine hükmetti.

EMSAL OLABİLİR!

Mahkemenin bu kararı geçmiş yıllarda özellikle köylerde muhtarlar tarafından usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği iddia edilen resmi nikahlarla ilgili benzer davalar açısından emsal niteliğinde

olabileceği değerlendiriliyor.