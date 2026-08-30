CHP Cumhurbaşkanı Adayını Açıklamaya Hazırlanıyor! Gürsel Tekin O Tarihe İşaret Etti

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program ve yeni üyeler için rozet töreni düzenlendi. Programa katılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, gündemdeki siyasi gelişmeler ve partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'NİN BÜTÜN SORUNLARININ ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin nasıl bir adayla yarışacağına ilişkin konuşan Tekin, adayın yalnızca parti tabanına değil daha geniş toplumsal kesimlere hitap edebilecek bir isim olacağını açıkladı.

Gürsel Tekin, “Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Sayın Genel Başkan'ın aklında” İfadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN BÜYÜK KURULTAYI İŞARET ETTİ

Sözlerine devam eden Tekin, “Büyük Kurultay'da cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.” diyerek cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi de belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi