Mutfak 37 Bin, Asgari Ücret 28 Bin: 9 Bin Liralık Açık

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Türkiye’nin gıda sistemini birbirine bağlı üç soruyla okumak gerekiyor: Sofrada yeterli ve besleyici yemek var mı, buna ne ödüyoruz ve suçu neden çiftçi ile besici taşıyor? Üçü de aynı düzenin üç farklı yüzü.

Doyuyoruz, Peki Beslenebiliyor muyuz?

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün tablosu Dünya Bankası'yla ortak. Orada sağlıklı beslenmenin bedeli kişi başı ayda 1680 lira, günde ise 55 lira. Bu hesapla Türkiye kendi gelir grubunda iyi görünüyor. Fakat bunu karşılayamayanların payı 2020'den beri düşüyor.

TÜİK'in tablosu ise başka konuşuyor. Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat, bu göstergede Türkiye'yi açık ara Avrupa'nın en kötüsü olarak gösteriyor. İkinci sıradaki Romanya'nın neredeyse iki katı. Çocuklardaki TÜİK verisi ise yüzde 23,1. Günde bir kez bile et, tavuk ya da balık yiyemiyorlar. Neredeyse her dört çocuktan biri bu durumda.

İki tablo da aynı ülkeye bakıyor. TÜİK yüzde 39,3 derken, AKP iktidarı BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün tablosunu halka anlatıyor. Fark yöntemde. BM Gıda ve Tarım Örgütü, gelirin yüzde 52'sinin gıdaya ayrılabileceğini varsayıyor. Kazancının yarısından çoğunu mutfağa verebiliyorsan, tabloya göre sorun yok. Üstelik hesabı market fiyatıyla değil, "bu parayla dünyanın her yerinde aynı sepet alınır" varsayımıyla yapıyor.

Asgari Ücret Mutfağa Yetmiyor

Raflar dolu, sorun fiyatlarda. Gelire göre beş dilim var. En alttaki yüzde 20’lik dilim, alkolsüz içecekler de dahil olmak üzere ev bütçesinin yüzde 30,4'ünü gıdaya ayırıyor. Yani her yüz liranın otuz lirası mutfağa gidiyor. En üstteki yüzde 20’lik dilimde ise bu pay yüzde 12,8; yani yüz liranın on üç lirası. En alttaki dilimde kira artı gıda bütçenin yüzde 63,6'sını yutuyor; yüz liranın altmış dört lirası. Gıda enflasyonu, ters işleyen bir vergi konumunda: Yoksuldan çok alıyor, zenginden az.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme masrafı ayda 37 bin 388 lira. Net asgari ücret ise 28 bin 75 lira. Aradaki fark 9 bin 312 lira ve kira daha hesaba girmedi. Tek asgari ücretle geçinen bir ev, dört kişinin mutfak masrafını bile karşılayamıyor. Sadece beslenme için asgari ücretin neredeyse 1,5 katı gerekiyor.

Suçu Neden Çiftçi ve Besici Taşıyor?

Pahalılığın kökü paranın paylaşımında, çiftçinin üretim masrafında, kurda ve piyasanın yapısında yatıyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu kökü görünmez kıldı. Pahalılığı fahiş fiyat, stokçu, fırsatçı gibi ahlaki kategorilerle çerçeveledi. "Sorun düzende değil, kötü adamlarda" dedi. Kavgayı böylece pazar tezgahına indirdi. Tezgahın bir ucunda sen varsın, diğer ucunda çiftçi; biri açgözlü, öteki mağdur. Kurulun yazdığı rol dağılımı bu.

Anayasa Mahkemesi devreye girdi ve kurulun fahiş fiyat ile stokçuluk konusunda kural koyma yetkisini iptal etti. AKP iktidarı pahalılığı kökünden çözmek yerine suçlu aradı. Suçlu bulma aracı gidince geriye iktidarın kendi tercihi kaldı. Şimdi yeni bir kanunla suçlu aramaya devam ediyor. İktidar bu kavgada taraf tutuyor; büyük market zincirlerinin ve ithalatçının yanında dururken, çiftçinin ve besicinin karşısında yer alıyor.

Yurttaş, pahalılığın sorumlusu olarak çiftçi ve besiciyi görmeye yönlendiriliyor ve böylece pahalılığın asıl kökü görünmez kılınıyor. Gıda bir haktır; piyasaya bırakılamayacak kadar hayati bir hak. Gıda hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır.