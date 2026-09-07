Abdulkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi! AK Parti Seçim Yasasını mı Değiştirecek?

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün yazdığı köşe yazısında seçimlerin ne zamana yapılacağına dair düşüncelerini paylaştı.

Selvi, erken seçim için seçim yasasında değişiklik yapılması gerektiğini hatırlatarak sürecin mevcut seçim yasasına göre işleyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

'SEÇİMLERE MEVCUT SİSTEMLE GİDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

"Seçimlerden 1 yıl önce seçim yasasında yapılan değişiklikler seçimlerde geçerli olmuyor. Bu dikkate alınırsa 2027 için en geç ekim ayında ya da 2028 mart ayı esas alınırsa en geç şubat ayında seçim yasasında bir değişiklik yapılmazsa sandığa mevcut sistemle gideceğiz demektir. Ben seçimlere mevcut sistemle gidileceğini düşünüyorum.

'50 ARTI BİR SİSTEMİ TÜRK SİYASETİNİN DNA'SINI BOZDU'

Seçimlerin ucu gözükünce siyasetin havası değişiyor. Seçimlere doğru ittifak arayışları hızlanacak. Yüzde 50 artı 1 sistemi ve ittifaklar, Türk siyasetinin DNA’sını bozdu. Yüzde 50 alacak partileri yüzde 1’e mahkum etti. 80 öncesinin koalisyon pazarlıklarını gündeme getirdi. Bir fark var. O zaman seçimden sonra koalisyon pazarlıkları yapılıyordu şimdi seçimlerden önce.

Seçim yaklaştıkça ne pazarlıklar dönecek, hayret ederek izleyeceğiz. Siyasi mücadele sertleşecek. Seçimin kaderini CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadele ve DEM Parti’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp, çıkarmaması belirleyecek.

'ORTAK ADAY İÇİN KAMPANYA BAŞLATILACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olması konusunda bir tartışma yok. Muhalefetin adayı kim olacak sorusu ise tam anlamıyla çok bilinmeyenli denklem gibi.

Seçim sürecine girince Gezi ruhu CHP ile Yeni Parti’nin ortak aday çıkarması için kampanya başlatacak. Hain ilan ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için baskı yapacaklar. Kılıçdaroğlu’nun kararı seçim sonucunda etkili olacak.

Şimdilik Mansur Yavaş ve Özgür Özel favori olarak gözüküyor.

'ADAYLARIN GÜNDEME GELMESİ RAHATSIZLIK YARATTI'

Bu arada Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu dışındaki adayları gündeme getirmesi Silivri’de rahatsızlığa yol açmış.

Özgür Özel, “İmamoğlu’nu aday yapamazsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız” demişti.

İmamoğlu’nun iki konuda rahatsız olduğu söyleniyor.

1. Kendi dışındaki cumhurbaşkanı adaylarından söz edilmesi

2. Yeni Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılmaması

Özgür Özel bu seçimde parti içinde Ekrem İmamoğlu ekibiyle, parti dışında ise CHP ile mücadele edecek.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FAVORİ OLARAK GİRİYOR'

Her seçim siyasetin sırat köprüsü gibidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimlere favori olarak giriyor.

ASAL Araştırma şirketinin bir verisini paylaşacağım. O zaman ne dediğim daha iyi anlaşılacak.

ASAL, “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi kim yönetsin?” diye sormuş. Şimdi verilen cevaplara bakalım.

Ankete katılanların yüzde 48.1’i Erdoğan diyor. Özgür Özel diyenlerin oranı yüzde 12.5

Onu yüzde 6.5’le Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu diyenler yüzde 3.9 çıkarken Devlet Bahçeli diyenlerin oranı yüzde 3.0 çıkıyor. Selahattin Demirtaş diyenler yüzde 2.5 olurken onu yüzde 1.8’le Müsavat Dervişoğlu takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih edenler ise 1.3’te kalıyor.

Muhalefet adaylarını toplamı yüzde 30.4 çıkıyor. Bu durumda muhalefetin toplamı bir Erdoğan etmiyor.

Kararsız olanlar, cevap vermeyenler ve diğer seçeneğini tıklayanlar ise yüzde yüzde 20.4 çıkıyor.

'ERDOĞAN'IN KRİZ LİDERLİĞİ TÜRKİYE'YE GÜVEN VERİYOR'

Bu ankette iki veri önemli:

1. Erdoğan’ın kriz dönemlerindeki liderliği Türkiye’ye güven veriyor.

Erdoğan, sınırımızdaki İran savaşına rağmen Türkiye’nin bölgenin istikrar adası gibi önplana çıkmasını sağladı.

2. Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 50 artı 1 kuralı olması nedeniyle yüzde 1’in seçimi olarak tanımlanıyor. Bu seçimde yüzde 20.4 oranında kararsızları yanına çeken bu seçimi kazanır.

'MUHALEFET TOPLUMA GÜVEN VERMİYOR'

Muhalefetin sorunu hem krizlerde hem ekonomik sorunları çözümü konusunda topluma güven vermiyor.

Bakın GENAR’ın Ağustos ayı anketinde Türkiye’nin en önemli sorunu ne diye sorulduğunda enflasyon ve hayat pahalılığı yüzde 33’le açık ara birinci çıkıyor. Bu oran 1 ay önce yüzde 28.9’du.

Peki bu sorunu kim çözer diye sorulduğunda halkımız muhalefet çözer demiyor. Yine AK Parti çözer diyor.

Muhalefetin bu konuda şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor.

İktidarın ise en önemli sorun olarak enflasyon ve hayat pahalılığının açık ara birinci çıkmasından ders çıkarması gerekiyor.

İran savaşı Türk ekonomisinin dış şoklara dayanıklı hale geldiğini gösteriyor ama vatandaş hayat pahalılığı karşısında dayanacak güçte değil."

Kaynak: Hürriyet