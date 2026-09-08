Üsküdar'da Seçim Günü: CHP'nin Kördüğümü Çözecek Formülü Belli Oldu

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Üsküdar Belediyesi’nde bugün (8 Eylül Salı) yapılması beklenen başkanvekilliği seçimi öncesi gözler Meclis’teki kritik oy dengesine çevrildi. tv100’ün CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre mevcut durumda seçimde 21’e 21’lik kritik bir denge bulunuyor. CHP’nin iki belediye meclis üyesinin tutuklu olması nedeniyle bu isimler seçimde oy kullanamıyor. Bu nedenle CHP’nin fiilen kullanabileceği oy sayısı 21’de kalıyor.

TUTUKLU ÜYELERİN İSTİFASI DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Kulislerde tutuklu 2 CHP’li meclis üyesinin istifa etmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum gerçekleşirse yerlerine yedek üyelerin devreye girmesinin önü açılacak. Böyle bir durumda CHP’nin seçimde kullanabileceği oy sayısının yeniden 23’e çıkması ve mevcut 21-21’lik dengenin değişmesi bekleniyor. Ancak CHP kaynakları, tutuklu 2 meclis üyesinin istifa edip etmediğinin henüz netleşmediğini belirtti.

MÜSLİM SARI HAREKETE GEÇİYOR

Öte yandan kritik seçim öncesinde CHP’nin İstanbul trafiği de yeniden hareketleniyor. tv100’den Gül Gündüz’ün edindiği kulis bilgisine göre, CHP Sözcüsü Müslim Sarı yeniden İstanbul’a gidecek. Sarı’nın Üsküdar’daki süreçte YENİ Parti'yle kurulacak tüm temasları bizzat yürütmesi bekleniyor. Böylece CHP, bir yandan 2 tutuklu meclis üyesinin durumunu takip ederken diğer yandan YENİ Parti'yle koordinasyonu sürdürerek yarınki kritik seçime hazırlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi