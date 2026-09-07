Milli Yüzücü Defne Kurt Avrupa Şampiyonu Oldu

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci oldu.

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Milli Yüzücü Defne Kurt Avrupa Şampiyonu Oldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

Milli Yüzücü Defne Kurt Avrupa Şampiyonu Oldu - Resim : 1

Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım" dedi. Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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