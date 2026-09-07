Öğretmenlerin Mazeret Tayini Başvuruları Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değişikliği için yeni başvuru takvimini açıkladı. Ön başvurular 9-14 Eylül'de, tercih başvuruları 16-17 Eylül'de alınacak, atamalar ise 18 Eylül'de ilan edilecek.

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Öğretmenlerin Mazeret Tayini Başvuruları Başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerine ilişkin yeni duyuru yayımladı. Duyuru, 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül 2026 itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerin yanı sıra yaz tatilindeki mazeret başvurusunda ataması gerçekleşmeyen veya sonradan mazereti oluşan öğretmenleri kapsıyor.

2 AŞAMALI BAŞVURU

Başvurular 2 aşamalı olarak yapılacak. Ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde MEBBİS veya MEB Personel Genel Müdürlüğü üzerinden alınacak. Atamalar 18 Eylül'de ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren tebligat ve ilişik kesme işlemleri de başlatılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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