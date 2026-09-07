Cehlin Cüreti ve Minimum Bilgiyle Yapılanlar, Yapılmayanlar…

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Neden içten, hesapsız, çıkarsız adanmışlıklara eskisi kadar itibar edilmiyor; neden yapılanlar görülmüyor, söylenenler duyulmuyor, değerler bilinmiyor? Bunların da mı modası geçti? Niçin duygusal bagajlar artmaya, aklın çekmeceleri açılmaya, yürekte toplanan bavullar hazırlanmaya başladı?

Neden cehlin cüreti her alanda ve anlamda bu kadar etkin oluyor? Neden minimum bilgiyle özgüven bu kadar zirve yapabiliyor? Niçin vefa, direnç, sabır, liyakat, ahlak, öngörü, sağduyu, tevazu, ölçü, sükunet, vicdan gibi olmazsa olmaz erdemler yerini gösterişe, ölçüsüz öfkeye, korku salmaya ve hakaret etmeye bıraktı? Hakkı teslim etmek, yanlışa yanlış, doğruya doğru demek bu kadar mı zor? Ya da bu kadarını da beklemeyelim mi?

Gelelim eğitime…

Okullar boşalırken, daha doğrusu hesaplı, kitaplı, planlı, programlı boşaltılırken üniversiteliler için sponsorlar eşliğinde, biraz da reklam amaçlı kariyer planlaması günleri yapılıyor. Okullar kendilerini tanıtıyor, gençlerin akılları çelinmek isteniyor, geleceğe dair renkli hayaller kurulmaya çalışılıyor. Sonuç mu? Kariyer planlamasının sonucunda karşımıza neler mi çıkıyor? Sıralamaya çalışalım: Bir şekilde yolunu bulup yurt dışına gitmek; kafelerde çevre mühendislerinin garson, mağazalarda filoloji mezunlarının kasiyer, restoranlarda veterinerlerin servis elemanı, özel araçlarda inşaat mühendislerinin şoför, radyo-televizyon-sinema mezunlarının kuryelik yaptığı ya da büyük bölümünün “ev genci” sıfatıyla odasından çıkmadığı, moral değerlerin yerle bir olduğu Yeni Türkiye’den insan manzaraları çıkıyor.

Hal böyleyken neye mi ihtiyacımız var?

Yetkililerden belirsiz, havada, ucu açık, göreceli, keyfi, her yana çekilebilen açıklamalar gelirken; toplumsal ya da ailevi şiddetten koruyamadığımız çocuklarımızın sayısı her geçen gün artarken; hayallerini ve umutlarını görmezden geldiğimiz gençlerimiz arayış içindeyken toplumun sözde değil, özde tanım ve açıklamalara çok ihtiyacı var. Güçlü ve net sözlere ihtiyacı var. Eğitim tarihimizin yarım kalan mucizesi olan Köy Enstitüleri gibi, onun devamı olan ve hiç küçümsenmeyecek başarılara imza atan, binlerce Anadolu çocuğuna hem analık hem babalık yapan Öğretmen Okulları gibi köklü eğitim kurumlarına ve onların müfredat ile içeriklerine yönelik okullara ihtiyacı var.

Ortaöğretimden üniversiteye kadar eğitimden kopan ve okulundan ayrılan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. 600 binin üstünde çocuk eğitimin dışında. Masraflardaki artış, barınma ve beslenme sorunu ile ailelerin ekonomik yetersizliği başat nedenler olarak sayılıyor.

Sonra ne mi oluyor? Siyasiler, yetkililer, yönetim erbabı tarafsız ve kararlı davranmadıkları sürece yapanın yanına kâr kalıyor. Olan da çocuklara, gençlere ve ülkenin geleceğine oluyor.

Örneğin, 22 hukuk fakültesinin dekanı hukukçu değil. Boğaziçi Üniversitesi’nin son yıllardaki hali malum. Ülkemizde 15 bini burslu olmak üzere 340 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim alıyor ve YÖK başkanı, “Hedefimiz bunu 500 bine çıkarmak!” diyor. Gelenler kim mi? Orta Doğu ülkeleri tabii ki! Suriye, Türkmenistan, İran, Irak, Azerbaycan, Afganistan! Yani bizi kıskanan Batı’dan gelen öğrenci yok…

Bazen vatan gurbet olur, bazen gurbet vatanlaşır.

Tekrar ara başlığa dönersek; elbette ki anlatması buraya sığmayacak kadar kapsamlı olan bu konular için ciddi analizler yapmak ve çözüm yolları bulmak şart. İşsizlik kadınlarda yüzde 12, erkeklerde yüzde 6, eğitimlilerde yüzde 17’yi bulmuşsa ne diyor kapağı yurt dışına atan genç: “Bazen vatan gurbet olur, bazen gurbet vatanlaşır.”

Çözüm mü? Güç veren, el veren, yön veren, yol gösteren, hedef çizen, umutları ve hayalleri karartmayan adımlar ve atılımlar. Bu arada bakmamız gereken pencerelerin sonuna kadar açılması, yüzümüze kapanan kapıların ardına kadar açılması, demediklerimizi, diyemediklerimizi anlayan yöneticiler vb. Ben ancak binde birini yazabildim, gerisini size bıraktım…

Not: Eğitim içeren yazılarım için, özellikle her kademedeki eğitimcilerden gelen iletilere teşekkürler…