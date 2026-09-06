MR Sonuçları Belli Oldu! Osimhen ve Lemina'dan Kötü Haber Geldi

Galatasaray Victor Osimhen ile Mario Lemina’nın sakatlıkları hakkında bilgilendirme yaptı. iki ismin de 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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MR Sonuçları Belli Oldu! Osimhen ve Lemina'dan Kötü Haber Geldi
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Galatasaray, Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

'İLERİ-ORTA DÜZEYDE KANAMA'

Kulüpten yapılan açıklamada, "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Osimhen Sakatlık Galatasaray
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