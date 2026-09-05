Galatasaray'dan Maçı Yarıda Bırakan Osimhen İçin Resmi Açıklama Geldi

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir FK deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılan Galatasaray’da sakatlık gelişmeleri yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve takımının gollerinden birine imza atan Victor Osimhen, mücadelenin 32. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nijeryalı futbolcunun yerine Barış Alper Yılmaz dahil oldu. Galatasaray, Osimhen ile birlikte Mario Lemina’nın da sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiğini duyurdu. İki futbolcunun tedavilerine başlanırken, MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı belirtildi.

SİNGO’DA HASAR VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray’ın açıklamasında Wilfried Singo’nun da antrenmanda sağ dizinin arka bölümüne darbe aldığı belirtildi. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri gerçekleştirilen Singo’nun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildiği açıklandı. Fildişi Sahilli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

ÜÇ FUTBOLCUNUN TEDAVİSİ PLANLANDI

Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo’nun teşhis ve tedavi süreçlerinin sağlık ekibi tarafından titizlikle planlandığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi