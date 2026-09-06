Aziz Yıldırım'dan Derbi Sonrası Zehir Zemberek Sözler: 'Gerekirse Ligleri Bir Sene Erteleyin'

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'DÜZELİR DEDİK AMA...'

* 4 haftadır hiçbir yorum yapmadık, bu akşama gelene kadar. Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, yenildik, olur dedik, sesimizi çıkarmadık. Konya maçında yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket. Orada da penaltı verilmedi ama yendik. Biz bunlar düzelir dedik. Burada yine hakem hataları.

'2 PENALTIMIZ VERİLMEDİ'

* Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. 2 tane yine penaltı var, verilmedi. 5. dakikada Oğuz ile stoperleri mücadele ediyorlar, eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonuna bakın, çelme takıyor, yine vermiyor. Bunları verse atsak, Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz tamam ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının hiçbir işe yaramayanı çözüm değil ki. Bu hakemleri biri kurmuyorsa oyuncak gibi, bunların hepsi yeteneksiz.

'GEREKİRSE LİGLERİ BİR SENE ERTELEYİN'

* Ben konuşmaya başlarsam kimse beni durduramaz. Haberleri olsun. Çözümü TFF düşünecek. Biz değiliz. Biz eğer çözümü söylersek, başka noktalara gider. Gerekirse ligleri bir sene erteleyin. TFF olayın nerelere gittiğini görecek, tedbiri neyse alacak. Ben bilemem. Ben birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.

* Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp.

'DAYAK YİYEN HAKEMİN SONUCU BU'

* Yetenek doğuştan olur, sonra da eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. Dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz sonucu bu. İnce ince doğrama yapıyor. Maçı bir daha seyredin. Fenerbahçe çok mu iyi oynadı hayır ama hakem etkili. Penaltıları verse belki iyi oynamadığımız halde kazanırız, berabere kalırız. Bu hakemler bugün bunu yaptı. Zannediyor biz anlamıyoruz. 40 senedir bilfiil futbolun içindeyim.

'HEPSİNİ YABANCI GETİRECEKSİN'

* Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanır. Bu hakemden 4 haftadır tüm takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. VAR hakemi yabancı getirdik değil, o zaman hepsini yabancı getireceksin. Çözümü ben bilemem, kendileri bilecek. Bizim talebimize gerek yok.

Kaynak: AA